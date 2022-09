Salvini, inchieste ora sono di pessimo gusto (Video)

MILANO, 14 APR - "In questo momento in cui la guerra è ancora in corso, lasciamo lavorare medici, infermieri, assistenza, dirigenti, volontari. Aprire inchieste adesso sull'ospedale di Alzano, sulla casa di riposo, mentre la gente è ancora lì che combatte e i medici impazziscono e la gente muore mi sembra veramente di pessimo gusto". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, in collegamento con TeleLombardia. "Solo in Italia, negli altri Paesi non succederebbe mai. E lo dico anche ai tribunali, andare ad indagare adesso ... lasciate perdere, portate rispetto a chi sta lavorando".



"In questo momento in cui la guerra è ancora in corso, lasciamo lavorare medici, infermieri, assistenza, dirigenti, volontari. Aprire inchieste adesso sull'ospedale di Alzano, sulla casa di riposo, mentre la gente è ancora lì che combatte e i medici impazziscono e la gente muore mi sembra veramente di pessimo gusto". Lo ha detto il leader della Lega e senatore, Matteo Salvini, in collegamento con TeleLombardia. "Solo in Italia, negli altri Paesi non succederebbe mai. E lo dico anche ai tribunali, andare ad indagare adesso ... lasciate perdere, portate rispetto a chi sta lavorando".