Salvini-show a Pontida e lancia sfida 'Anti-Inciucio'. Al raduno insulti a Mattarella

PONTIDA (BG) 15 SETTEMBRE - Salvini rilancia il sistema maggioritario contro "l'inciucio" tra Pd e M5s. Il segretario della Lega ha proposto un referendum per cambiare la legge elettorale e renderla "totalmente maggioritaria come quella per i sindaci". "Vediamo di mandarli a casa il prima possibile", ha detto il leader della Lega incontrando amministratori locali del Carroccio. Nel mirino dei leghisti finisce anche Sergio Mattarella: "Questo Presidente della Repubblica mi fa schifo! Mi fa schifo chi non tiene in conto del 34% dei cittadini", si sfoga il deputato leghista Vito Comencini, intervenendo all'assemblea della Lega Giovani.