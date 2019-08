Matteo Salvini a Isola Capo Rizzuto, tamarro? io rispondo ad italiani

ISOLA CAPO RIZZUTO (KR), 10 AGOSTO - "Tamarro? Cosa rispondi a uno che ti definisce così. Non vedo una grande contestazione politica. Oggi ho ricevuto attacchi da Grillo e da Richard Gere. Me ne farò una ragione. Io rispondo agli italiani non a Grillo e Gere". Lo ha detto il vice ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini parlando con i giornalisti al



Aggiornamento

"Sarebbe bello che i calabresi potessero scegliere di dare il loro voto sia per le elezioni nazionali che per quelle regionali". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a Isola Capo Rizzuto, parlando delle elezioni regionali della Calabria che dovrebbero svolgersi nel prossimo autunno.

Aggiornamento "L'importante è che le elezioni ci siano, poi se le gestisce qualcun altro sono pure più contento perché avrò più tempo" per la campagna elettorale. Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini a Isola Capo Rizzuto, parlando con i giornalisti sulle polemiche relative al suo doppio ruolo di candidato premier e di ministro dell'Interno.