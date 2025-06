Sampdoria - Salernitana, playout confermati: si giocherà il 15 e il 20 giugno 2025

Tempo di lettura: ~2 min

GENOVA – Il cammino della Serie B 2024/2025 si allunga ancora.

Dopo settimane di incertezza e attesa, la Lega Serie B ha ufficializzato le date dei playout che decreteranno le ultime sentenze della stagione: domenica 15 giugno e venerdì 20 giugno 2025, sempre alle ore 20:30.

La comunicazione ufficiale è arrivata nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 5 giugno 2025, con una nota in cui si legge:

"Dopo aver preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio e tenuto conto dei procedimenti di giustizia sportiva e delle soste nazionali, la Lega B comunica le date delle gare di playout: andata il 15 giugno, ritorno il 20 giugno. Gli abbinamenti delle squadre saranno comunicati successivamente".

In corsa per la salvezza ci sono Frosinone, Salernitana, Sampdoria e Brescia.

Ma prima di sapere chi si sfiderà per restare in cadetteria, bisognerà attendere l’esito del ricorso presentato dal Brescia, atteso per martedì 10 giugno 2025, alle ore 16:00.

Il club lombardo è stato punito in primo grado con otto punti di penalizzazione per violazioni amministrative: quattro punti da scontare subito e altri quattro nella stagione 2025/2026.

Come riporta la FIGC, le memorie difensive possono essere presentate entro il 9 giugno alle ore 12:00.

Il verdetto del ricorso sarà fondamentale per definire la griglia dei playout.

Una situazione che tiene con il fiato sospeso diverse piazze storiche, prima fra tutte quella della Sampdoria, chiamata a inseguire la permanenza in Serie B dopo un’annata travagliata.

Per ora, non resta che attendere.

Domenica 15 giugno e venerdì 20 giugno saranno due serate decisive per chi sogna di rimanere tra i cadetti e chi, invece, rischia di salutare la categoria.

Comunicato ufficiale

Campionato Serie BKT 2024/2025 - Date e orari gare Play-Out

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B,

▪ visto il C.U. LNPB n. 211 del 18 maggio u.s.;

▪ preso atto delle risultanze del Consiglio Federale del 26 maggio u.s.;

▪ in considerazione dei procedimenti in essere dinanzi agli organi di giustizia sportiva

endofederale e del Decr. Pres./0016/CFA-2024-25, Reg. Proc. n. 0120/CFA/2024-25;

▪ considerata la programmazione dell’International Match Calendar FIFA 2025;

▪ tenuto conto della proroga dei termini di cui al C.U. FIGC n. 307/A del 27 maggio u.s.;

▪ in virtù dell’art. 27.2 dello Statuto LNPB,

comunica le date delle gare di Play-Out ed i relativi orari: Domenica 15 giugno 2025 (andata) – 17a vs 16a - ore 20.30

(andata) – 17a vs 16a - Venerdì 20 giugno 2025 (ritorno) – 16a vs 17a - ore 20.30

