San Giovanni in Fiore, scoperti edifici abusivi: operazione della Polizia provinciale

Individuati manufatti edilizi senza autorizzazioni: denunce e maxi sanzioni

San Giovanni in Fiore – La Polizia provinciale di Cosenza, nell’ambito di un’intensificata attività di controllo contro l’abusivismo edilizio, ha individuato diversi manufatti realizzati in violazione delle normative vigenti. Alcune strutture sono risultate prive di qualsiasi titolo abilitativo, confermando la diffusione del fenomeno nella zona.

L'operazione, condotta dagli agenti del distaccamento di San Giovanni in Fiore, si inserisce in un più ampio piano di monitoraggio del territorio per contrastare le costruzioni irregolari e garantire il rispetto delle regole urbanistiche.

La presidente Succurro: “Tutela dell’ambiente e sicurezza per i cittadini”

L’attività della Polizia provinciale ha ricevuto il plauso della presidente della Provincia di Cosenza, Rosaria Succurro:

“Desidero esprimere il mio più sincero apprezzamento per l’impegno e la dedizione dimostrati nella lotta contro l’abusivismo edilizio. Proteggere il nostro territorio è una questione di fondamentale importanza, non solo per la tutela dell’ambiente e del paesaggio, ma anche per garantire sicurezza e benessere ai cittadini.”

Abusivismo edilizio e violazioni ambientali: tre denunce

Nel corso dei controlli, le forze dell’ordine hanno riscontrato casi di costruzioni abusive che, oltre a violare la normativa urbanistica, hanno avuto un impatto significativo sull’ambiente. In particolare, è stata accertata un’illecita invasione di terreni privati e l’uso di materiali ad alto impatto visivo su un’ampia superficie urbana, con conseguente alterazione estetica e funzionale del paesaggio.

In un episodio specifico, un cittadino già segnalato per la realizzazione di un manufatto abusivo è stato nuovamente denunciato dopo pochi mesi per aver reiterato l’illecito.

Ulteriori accertamenti hanno evidenziato lavori difformi rispetto ai titoli autorizzativi, con opere realizzate in parte su aree boschive sottoposte a vincoli ambientali e paesaggistici. Per queste violazioni, tre persone sono state denunciate a piede libero alla Procura della Repubblica di Cosenza.

Maxi sanzioni per lavori stradali senza autorizzazione

Oltre agli interventi contro l’edilizia abusiva, l’operazione ha portato alla scoperta di cantieri irregolari su strade provinciali. Gli agenti hanno verificato che alcuni lavori erano stati eseguiti senza la necessaria autorizzazione dell’ente proprietario della strada. Le violazioni hanno riguardato le strade provinciali 213 e 216, nei territori di San Giovanni in Fiore e Aprigliano.

Le imprese responsabili sono state sanzionate con multe elevate per la mancata conformità alle normative in materia di opere pubbliche e cantieri stradali.

Conclusioni

L’operazione della Polizia provinciale di Cosenza conferma l’attenzione delle autorità nella lotta all’abusivismo edilizio e nella tutela del territorio. Le denunce e le sanzioni rappresentano un segnale forte per chi opera senza rispettare le regole, con l’obiettivo di garantire il decoro urbano, la sicurezza e la salvaguardia ambientale.