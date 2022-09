San Valentino (Vernacolo Catanzarese)

CATANZARO, 16 FEBBRAIO - Sugnu propriu cuntentu... comu si dicia…. na pasqua!!!

Tuttu finalmenta tornau alla normalità!!!



L'atru jurnu cchi fu San Valentinu... mi paria nu paradisu in terra... chi puru u patreternu quandu s'affacciau da finesthra ma vida cchi tempu facia... dissa... naaaaaaa... staiu ancora dormendu... on po' essera... c’esta n’cuna cosa cchi non va… mo mi svegliu!!!



Duva ti giravi, giravi… non trovavi athru ca...

cori e coricini cchi svolazzavanu n'te l'aria...

Frasi d'amore...

Penzeri e penzerini...

Mazzi e jihuri cchi caminavanu suli e cchi sapijanu duva avianu e jira senza ca cci dicivi nenta...

Motocarrati e baci perugina in giru ppe a città... ca non ci potivi stara arretu ccu a machina... ca sulu ccu l'addura ti sagghjia a glicemia...



Subba u corsu tutti caminavanu manu n'ta manu o abbrazzati... e tu nomma para ca eri l'unicu schettu... t'abbrazzavi ccu a prima cchi capitava... e iddha magari ti cercava i baci peruggina cchi avia vistu passara cu u motocarru 5 minuti prima!!!



Comu passavi e na banca... puru i sportelli do bancomat ti volijanu bena... e ti chiamavanu iddhi... figghiaré... veni... veni... on t'incarricara ca puru ca si sutta... ma viju eu!!!



C'era tantu e chiddhu amuri in giru cchi puru a raccolta differenziata si fermau... ma non fu ppe mancanza e mundizza in giru!!! Sulu ca chiddhi cchi sunnu incarricati ma a pigghianu... povareddhi... s'epparu e mentira ma fannu a fila alli cinqu da matina davanti allu ijurharu!!!



Avia nesciutu puru eu chiddha matina... ppemma vaiu allu ijurharu... ma ci pigghiu na rosa a mammima e alli figghioli... si fa ppe dira… ma focu meu c'era na fuddha... e na carca e perzuniiii... cchi non si potia trasira... cchi u ijurharu s'avia organizzatu ccu i numeri comu alla posta...



N'te nu primu momentu mi preoccupavi ... pensandu ca avia succedutu nc'una cosa... nc'una tragedia... e invecia no!!! C'era na fila sulu e masculi cchi si mbrigavanu ppe quala ijurha ci’avianu e regalara alla zita o alla mugghiera... ppe a sira... n’ta speranza ca... ccu a scusa do San Valentino... ci potia nescira ancuna cosa... salvu complicazioni…



Ma chissu non u dicu eu.... eranu i commenti cchi facianu i masculi menthra eranu in fila...

Anzi c'era unu chi all'uscita, era n'cazzatu niguru..... ca jia dicendu ca ppe quantu spendiu ppe chiddhu mazziceddhu e rosi, avia jiutu a na casa d'appuntamentu e cci tornavanu puru u restu"



A nu certu puntu... menthra aspettava u turnu meu... nescia u ijurharu e si misa ma grida ca i ijhiuri s'avianu finutu e ca avianu restatu sulu pianti spinusi!!!

Non vi dicu i jestimi de perzuni...

non vi dicu i paroli cchi volavanu a chiddhi cchi avianu avutu a fortuna ma accattanu a fatidica rosa...

C'era unu cchi era accussì m’belenatu ca jia gridandu...

e mu cu a senta a iddha!!

si prima ci dolìa a capu tri voti a simana... mo va a finira ca cci dola tutti i jorni!!

e mo cchi cci pigghiu!!

quasi quasi cci portu nu mazzu e vrocculi... accussi almenu nu bacettu stasira mu duna!!

Poi vannu dicendu ca nui on ci tenimu alla zita nosthra!!!

Ma facitimi u piacira!!!

Vitti a certi cchi aspettavanu ma nescianu chiddhi cchi avianu già accattatu a rosa... cchi i supplicavanu ma c'ha vindanu puru allu doppiu e quantu l'avianu pagatu!!! Paria ca fora do negoziu s’avia organizzatu na specia e bagarinaggiu!!!

Comunqua quandu vitti ca i cosi eranu malapigghiati.... giravi i spaddhi e jivi ma tagghiu n'cunu ramu e mimosa... n’to giardinu do vicinu meu... cchi quandu mi pizzicau… mi ficia nu lisciabussu… ca era megghiu ma aspettu u turnu meu allu ijurharu!!!

No pecchí .... tu cci potisti regalara ijurhi e attenzioni per 364 jorni... ma si ppe casu ti scordi u jornu e San Valentino... si n’ominu mortu… e mo si voi mo tiri u coddhu!!!

Purthroppu st’annu ccu stu fattu da pandemia alli ristoranti cci jiu mala… sennò volia propriu ma i viju tutti st’innamorati cchi alli tavoli de ristoranti... iddha era cuntenta na pasqua... iddhu invecia era ccu nu mussu fina i peddhi… in attesa ma cci portanu u cuntu e ccu i jiriti de mani incrociati n’ta speranza de na felicia conclusiona e sirata...



A San Valentinu…

a sira sunnu sulu cciucculati… do jornu dopu… caci pugni e fantalati

a sira sulu parolini dolci..... do jornu dopu i jestimi parranu ccu l'angiuli

a sira parlami d'amore mariú... do jornu dopu... totaré quandu torni da fatica non ti scordara ma porti u pana e a cartaigienica… passa da farmacia e pigghiami a crema de mani e a tisana ca non riesciu ma vaiu allu bagnu (e già ti jettau a botta ca non sta bona) e quandu ti ricogghi passa da pizzeria e pigghia tri pizzi ca sugnu stanca ma cucinu!!!

a sira tutti abbrazzati e manu n’ta manu... do jornu dopu hai ma camini a tri chilometri e distanza... ca comu apri a vucca ti fulmina e non cci poi dira nenta

Ma c’esta na fimmina… cchi u jornu e sta bella festa puru ca non cci porti nenta… cchi puru si ti scordi ma ci chiami o ma passi ppemma a trovi… ti dicia sempra… figghiarè… vogghiu sulu ma stai bonu… mi bastau u penzeru…

iddha esta a mmareddha tua.

Salvatore Procopio