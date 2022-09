San Vito Ionio: +Europa, sostegno a lista "Liberamente". Della Vedova: tenere alte ragioni vocazione europea dell'Italia.

SAN VITO SULLO IONIO, 11 SET - "In queste elezioni amministrative e regionali +Europa sostiene con propri candidati liste impegnate a tenere alte le ragioni della vocazione europea dell'Italia, che sono in primo luogo quelle della buona amministrazione, della crescita, del rigore, dell'equità, della sostenibilità sociale e ambientale e della tolleranza.

Tra queste esperienze, va il nostro massimo sostegno e augurio alla lista 'Liberamente' di San Vito Ionio, con Francesca Savari candidato a sindaco e come capolista il nostro iscritto e dirigente Gianfranco Macrì, che da anni unisce al lavoro di studioso, giurista e accademico una intensa attività di impegno civile".

Lo scrive in una nota il segretario di +Europa, Benedetto Della Vedova. ""In particolare, il Sud Italia, per colmare un divario con le aree più floride dell'Italia - aggiunge Della Vedova - ha bisogno di una classe dirigente che dimostri un ancoraggio forte alla cultura europea e quindi agli esempi e alle pratiche amministrative più virtuose e efficienti di cui le amministrazioni comunali e regionali devono imparare a fare tesoro. I promotori di 'Liberamente' condividono questo giudizio e ne hanno fatto un impegno politico diretto e a loro va il nostro sostegno e i migliori auguri di un meritato successo".