Sanità Puglia, Mesto (UGL):"Spese per malati di Alzheimer siano a carico della Regione"

"I deboli prima di tutto, nello spirito che anima la nostra battaglia per la giustizia sociale. Che non è certo condivisa dalla Regione Puglia come dimostra la richiesta di innalzare la quota a carico delle famiglie per i malati di Alzheimer e di demenza senile. Tutto ciò in assoluto spregio alla sentenza della Corte di Cassazione che ha confermato come tali spese debbano essere invece interamente a carico del SSN. Molte famiglie pugliesi hanno ricevuto richieste ed ingiunzioni di pagamento. È assurdo che oltre al vivere il dramma di un familiare colpito da patologie così invalidanti si vedano vessati da chi dovrebbe invece restituire in servizi quanto già pagato in tasse. La UGL Salute chiede che le spese per questi assistiti vengano prese in carico interamente o in larga parte, in base ad un equo calcolo ISEE, dal SSN. Siamo al fianco dei cittadini pugliesi in questa delicatissima vicenda " dichiara in una nota Giuseppe Mesto, segretario regionale della UGL Salute Puglia