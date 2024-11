Sanità, UGL: "Confronto positivo al Ministero della Salute, ora avanti con rinnovo dei contratti, valorizzazione personale e sicurezza"

“Questa mattina, alla presenza del Ministro Schillaci, abbiamo partecipato ad un confronto alla luce dei provvedimenti previsti in manovra finanziaria che riguardano il SSN” dichiarano in una nota congiunta il Vicesegretario generale vicario della UGL Luigi Ulgiati e il segretario nazionale della UGL Salute Gianluca, esprimendo parere positivo sull'esito della discussione odierna." Abbiamo ribadito la necessità di uno sforzo ulteriore da parte del Governo nello stanziamento di risorse per arrivare alla firma dei ccnl sia della Sanità Pubblica ma anche della Sanità Privata affinché ci sia un giusto riconoscimento economico per tutti i lavoratori” continuano i sindacalisti. Abbiamo richiesto di mettere in atto misure concrete ed in tempi rapidi per fermare la fuga di professionisti verso l'estero e far così recuperare l’attrattività del sistema per i nostri giovani. Abbiano inoltre constatato che, nonostante l'introduzione del decreto antiviolenza, il fenomeno delle aggressioni non è stato per ora limitato e riteniamo serva introdurre ulteriori misure. A tal proposito abbiamo sottolineato come la presenza dei posti di pubblica sicurezza in tutti i pronto soccorso non sia più rimandabile. La sanità italiana ha bisogno di nuovo slancio per operatori e cittadini” concludono i sindacalisti