Sanità: assegnate le deleghe a Sileri e Zampa.Presto in Gazzetta Ufficiale. Fimmg, apprezzamento e auguri

ROMA, 6 GIU - Firmati dal ministro della Salute, Roberto Speranza, i decreti di assegnazione delle deleghe al viceministro Pierpaolo Sileri e alla sottosegretaria alla Salute, Sandra Zampa. Presto, si apprende da fonti del ministero, la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Parla di "soddisfazione e apprezzamento" per l'assegnazione delle deleghe il segretario generale della Federazione italiana medici di medicina generale (Fimmg) Silvestro Scotti.



Al viceministro Pierpaolo Sileri, sono state assegnate le competenze relative ai temi della Ricerca per le attività di promozione, sviluppo, monitoraggio e valutazione dei risultati; al tema dell'igiene e sicurezza degli alimenti ad esclusione della prima infanzia; delle Professioni sanitarie; della Programmazione e prevenzione sanitaria in cui rientra la disciplina dei medici militari, dei corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco, il tema delle dipendenze, dell'assistenza sanitaria nelle carceri, e sanità e ambiente; delega, infine, per le competenze in materia di dispositivi medici. Alla sottosegretaria Sandra Zampa la delega alla Salute mentale; Salute dei migranti; Medicina di genere; Percorsi di presa in carico di chi subisce violenza; medicina dell'infanzia e dell'adolescenza; intelligenza artificiale a supporto di diagnosi e cura.



"Ad entrambi - dice Scotti - rinnovo le mie congratulazioni e l'augurio di riuscire ad assolvere al meglio agli impegni legati a queste deleghe. Chiederemo al più presto al viceministro e alla sottosegretaria un incontro così da poter avviare un dialogo proficuo, nel rispetto dei ruoli e delle rispettive competenze".