Sanità: Calabria, intesa Regione-Commissario su nomine aziende. Confermate le scelte. Spirlì: ora apparato nobile e dignitoso

CATANZARO, 08 GEN - E' stata firmata l'intesa tra il presidente facente funzioni della Giunta regionale della Calabria, Nino Spirlì, e il commissario ad acta della Sanità, Guido Longo, per la nomina dei nuovi commissari delle Aziende sanitarie e ospedaliere della Calabria.



Spirlì ha confermato formalmente tutte le scelte, peraltro condivise, dei neoresponsabili. "Ai nuovi commissari, insieme all'augurio di buon lavoro - afferma il presidente della Regione - viene consegnata la speranza di un totale cambiamento dell'organizzazione sanitaria nelle sue parti ancora deboli o indebolite, al fine di consegnare alla gente di Calabria un apparato pubblico nobile e dignitoso, capace di garantire la fine della migrazione sanitaria e il massimo incremento dei Livelli essenziali di assistenza".

Ecco i nomi dei nuovi commissari nominati dal prefetto Guido Longo: Vincenzo Carlo La Regina (Azienda sanitaria provinciale Cosenza); Maria Bernardi (Asp Vibo Valentia); Domenico Sperlì (Asp Crotone); Jole Fantozzi (Asp Reggio Calabria); Isabella Mastrobuono (Azienda ospedaliera Cosenza); Giuseppe Giuliano (Policlinico "Mater Domini" Catanzaro) e Francesco Procopio (Azienda ospedaliera "Pugliese Ciaccio" Catanzaro). Nulla cambia, invece, per le Aziende sanitarie provinciali di Catanzaro e Reggio Calabria la ci guida rimane in mano ai commissari prefettizi a seguito dello scioglimento per infiltrazioni mafiose.