Sanità: a Catanzaro nasce Azienda unica "Renato Dulbecco" nuovo grande hub

Sanità: a Catanzaro nasce Azienda unica "Renato Dulbecco" Intesa tra Regione Calabria e Ateneo per nuovo grande hub

CATANZARO, 21 FEB - L'Azienda ospedaliero-universitaria unica "Renato Dulbecco" è stata istituita a Catanzaro in Calabria, grazie alla fusione per incorporazione dell'Azienda ospedaliera Pugliese Ciaccio e dell'Azienda ospedaliero universitaria Mater Domini. Il nuovo hub sanitario è intitolato al premio Nobel per la medicina Renato Dulbecco, nato a Catanzaro, e conta su 800 posti letto, circa 4.000 dipendenti e un fatturato stimato di 400 milioni di euro. L'obiettivo del nuovo polo di eccellenza è di diventare uno dei principali centri del sistema sanitario non solo in Calabria, ma in tutto il Mezzogiorno. La costituzione dell'azienda unica è stata celebrata dal presidente della Regione Calabria Roberto Occhiuto e dal Rettore dell'Università Magna Graecia GiovanBattista De Sarro, mentre i passaggi successivi prevedono la pubblicazione dell'atto di nascita e la nomina del management.

Il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, ha definito la costituzione dell'azienda unica come una giornata storica per la Calabria, che ha bisogno di una facoltà di medicina sempre più forte e di un sistema sanitario calabrese che possa risollevarsi dall'emergenza attuale. Oltre al presidente Occhiuto, ha preso parte alla cerimonia il presidente del Consiglio regionale della Calabria Filippo Mancuso, firmatario della legge istitutiva dell'azienda unica.

La nuova struttura rappresenta un importante passo in avanti per la sanità calabrese, che ha bisogno di riforme e di investimenti per migliorare la qualità delle cure e dei servizi offerti ai cittadini. L'istituzione di un hub sanitario di dimensioni così rilevanti, con una forte vocazione universitaria e di ricerca, potrebbe attirare investimenti pubblici e privati e rappresentare un'opportunità di sviluppo economico per la Calabria.

La nomina del management sarà un passaggio fondamentale per la definizione degli obiettivi e delle strategie dell'azienda unica, nonché per la definizione delle modalità di collaborazione tra la struttura ospedaliera e l'università. Sarà importante assicurare un'adeguata governance e una gestione efficiente delle risorse, in modo da garantire la sostenibilità economica del nuovo hub sanitario e la qualità delle cure offerte ai cittadini.

In conclusione, la nascita dell'Azienda ospedaliero-universitaria unica "Renato Dulbecco" rappresenta un'importante occasione per la sanità calabrese e un segnale di speranza per il futuro del sistema sanitario del Mezzogiorno.