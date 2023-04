Sanità, Giuliano (Ugl): “A Pisa psichiatra aggredita e in fin di vita. È follia assoluta"

“Apprendiamo che nel pomeriggio di venerdì scorso di fronte all'Ospedale Santa Chiara di Pisa una psichiatra, la Dottoressa Barbara Capovani, è stata aggredita selvaggiamente da un suo paziente che l'ha ridotta in fin di vita” dichiara in una nota il Segretario Nazionale UGL Salute Gianluca Giuliano. “Si tratta dell'ennesimo atto di follia assoluta che coinvolge personale sanitario in un’escalation di violenza che sembra essere senza fine “continua il sindacalista. “Bene ha fatto il governo nel decreto "bollette" ad inasprire ulteriormente le sanzioni nei confronti di chi si macchia di episodi così gravi ma riteniamo opportuno che i posti di pubblica sicurezza ripristinati siano ulteriormente ampliati a tutte le strutture ospedaliere. Alla Dottoressa Capovani e ai suoi familiari la nostra solidarietà con l'auspicio di non dover più commentare episodi del genere” conclude Giuliano.