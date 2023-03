Sanità, Giuliano UGL: "Da incontro odierno con Aiop segnali positivi verso il rinnovo del contratto Rsa"

“Siamo tornati oggi a sederci al tavolo della trattativa per il rinnovo del contratto AIOP RSA incontrando i vertici dell’associazione” dichiara Gianluca Giuliano, Segretario Nazionale della UGL Salute. “L’ultima firma apposta sotto un accordo che coinvolge un grande numero di operatori impegnati a garantire assistenza nel settore socio sanitario - prosegue il sindacalista - risale all’ormai lontano 2012.

Per questo abbiamo accolto positivamente la volontà della parte datoriale di giungere finalmente ad un accordo in tempi rapidi con l'auspicio di arrivare a sottoscrivere al più presto un contratto dignitoso, che contenga i giusti aumenti salariali e le adeguate revisioni normative.

Ci stiamo mettendo alle spalle un momento drammatico come quello dell’emergenza Covid e sappiamo bene le difficili condizioni in cui tanti lavoratori del settore hanno continuato a prestare la loro opera con dedizione, pagando anche un duro prezzo e contando tra le proprie fila contagiati e deceduti. È ora di cercare quindi la strada per premiarli con i fatti e arrivare alla firma. Le parti hanno concordato di incontrarsi nuovamente il 12 Aprile per entrare nel merito dell'esame tecnico dello statuto. Noi della UGL Salute siamo pronti a dare il nostro apporto a patto che finalmente siano dati i giusti riconoscimenti a tutti i professionisti del settore” conclude il sindacalista.