Sanità: Grillo, grazie Conte per impegno a cambiare realtà Calabria "Decreto Calabria in arrivo!"

ROMA, 20 MARZO - Il ministro della Salute, Giulia Grillo, ha ringraziato il premier Giuseppe Conte per l'impegno preso di far svolgere il consiglio dei ministri in Calabria e di mettere in campo misure drastiche per la sanità in quella regione. "Il Cdm in Calabria - ha detto Grillo - rafforza l'azione straordinaria che Ministero della Salute, commissari e governo tutto stanno mettendo in campo per cambiare finalmente la realtà della sanità in quella regione. Decreto Calabria in arrivo!".