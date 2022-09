Sanità: Lega, Ministro metta fine a disastri commissariamento. Saccomanno: calabresi non meritano attuale situazione settore.

CATANZARO, 13 APR - "Quanto sta accadendo in questi giorni comprova la inefficienza e l'inutilità dei commissariamenti ultradecennali in sanità e la incapacità di questi di modificare in positivo la situazione delle già difficili condizioni degli ospedali calabresi. Nessun miglioramento, nessun risultato positivo, ma solo aumento del deficit e carenza palese dei servizi".

Lo sostiene, in una nota, il commissario regionale della Lega, Giacomo Francesco Saccomanno. "Una Caporetto che è sotto gli occhi di tutti - prosegue Saccomanno - e che sta ulteriormente peggiorando con l'aumento del Covid. Gente che muore nelle autombulanze, persone che vengono dirottate da un ospedale all'altro, mancanza di posti letto, turni impossibili per gli operatori. Finora il sistema ha retto per l'azione eroica dei sanitari e degli infermieri che stanno facendo sacrifici immani per poter rendere meno complicata la vita dei pazienti. Ma non si può sempre vivere nella emergenza e nella incertezza".

"La Lega, quindi - sostiene ancora il commissario regionale della Lega - chiede al Ministro della Salute ed al Governo intero di mettere fine al disastro del commissariamento e di restituire la sanità ai calabresi. Naturalmente, assumendosene tutte le responsabilità per il fallimento causato e, quindi, sopportando i costi del deficit e delle attuali necessità sia di personale che strumentali. Una presunta riorganizzazione e piano sanitario di rientro che non sono mai partiti, non potendo questi essere portati avanti da estranei lontani dal comprendere le difficoltà della sanità calabrese e spesso, anche, da chi non ha idea di cosa siano gli ospedali". "Oggi la Lega dice basta - conclude Saccomanno - e chiede a gran voce di poter essere la protagonista della rinascita della propria regione, anche nella difficile ed attuale disastrosa rete sanitaria, conseguenza di oltre un decennio di malagestione e di evidente incapacità gestionale".