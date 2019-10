Sanità: nuovo doppio trapianto rene in ospedale di Cosenza

COSENZA, 3 OTTOBRE - L'equipe epatobiliopancreatica diretta dal dott. Sebastiano Vaccarisi dell'ospedale Annunziata di Cosenza ha eseguito due trapianti di rene. Gli organi, donati dal ragazzo vittima della sparatoria nella frazione Piscopio di Vibo Valentia, sono stati trapiantati su una donna di 58 anni e un giovane paziente di 42 anni, entrambi provenienti da fuori provincia e in dialisi da tempo. Lo rende noto la direzione dell'Azienda. Salgono così a 17, è scritto in una nota, "i trapianti di rene effettuati all'hub ospedaliera di Cosenza da inizio anno, raddoppiando le prestazioni rispetto allo scorso anno, a conferma ulteriore del trend già registrato nel primo semestre. Ed è la terza volta che l'equipe epatobiliopancreatica affronta un doppio trapianto, con uno sforzo organizzativo di rilievo e un impegno fisico professionale, individuale, intenso. L'attività di trapianto impone la reperibilità continua degli specialisti chirurghi. La comunicazione della disponibilità di un donatore mette in moto la macchina dei trapianti: l'impegno dell'Unità epatobiliopancreatica inizia il giorno prima dell'intervento, con la fase preparatoria (valutazione degli organi e preparazione dei reni) proseguendo con la seduta operatoria, che ha una durata media di 4/5 ore". "I trapianti - prosegue la nota - rappresentano, in realtà, la punta di diamante di un'attività chirurgica di elevata complessità che, anche nei giorni scorsi, ha visto la stessa equipe eseguire un intervento complesso su un paziente affetto da tumore primitivo del fegato, insorto su organo malato per infezione da virus dell'epatite B. L'equipe, in sede operatoria, ha eseguite resezione della parte destra del fegato e asportazione del trombo del vaso adiacente. Ne è seguito un decorso post operatorio regolare". Dall'inizio dell'anno sono state eseguite 62 resezioni epatiche (di cui 4 totalmente laparoscopiche) per tumori primitivi e metastatici del fegato; 9 duodenocefalopancreasectomie per tumori del pancreas; 4 resezioni complesse per tumori delle vie biliari; 17 trapianti di rene (di cui 4 doppi per seduta) e quasi un centinaio di colecistectomie in video laparoscopica e open. "I dati dell'Uosd Epatobiliopancreatica - conclude la nota - restituiscono la fotografia di un'Unità operativa in linea con standard di attività e di esito elevati: nessuna complicanza, tempi di intervento nella media senza ricorrere a trasfusioni, mentre un paziente su cinque proviene dalle altre provincie calabresi o da fuori regione".