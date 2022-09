Sanità: Regione Calabria finanzia formazione specialistica medica

CATANZARO, 13 SET - "La Giunta regionale ha destinato 408 mila euro per quattro nuovi contratti di formazione specialistica, aggiuntivi a quelli già finanziati dal Ministero dell'Università, per la frequenza delle Scuole di specializzazione in discipline mediche all'Università degli studi Magna Graecia di Catanzaro". Lo afferma, in una nota, Iole Fantozzi, direttore generale del Dipartimento Salute della Regione.

"Un'iniziativa, nata in sinergia con il rettore dell'Ateneo, Giovan Battista de Sarro - aggiunge Iole Fantozzi - rivolta ai nostri giovani, alle nostre eccellenze, nella speranza di avere in futuro sempre più medici calabresi ad esercitare negli ospedali e nei presidi sanitari della regione". (Ansa).