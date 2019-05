Sanità: Toscana, Quartini (M5s), da Governo atto responsabilità

FIRENZE, 30 MAGGIO - "L'ammanco regionale che il tavolo di monitoraggio ministeriale aveva ipotizzato era di circa 200 milioni di euro, tanto che si poteva configurare un'ipotesi di commissariamento della sanità toscana. Ben venga dunque la soluzione trovata: scongiurato uno scenario che avrebbe portato al congelamento complessivo della sanità regionale".

Così il consigliere del Movimento 5 stelle, Andrea Quartini interviene sulle questioni inerenti il debito sanitario della Toscana. "I danni sarebbero stati enormi per tutti i cittadini toscani - aggiunge Quartini in una nota -: blocco degli investimenti, anche quelli concessi di recente dal governo nazionale, blocco del turn-over, blocco delle assunzioni, aumento dell'addizionale Irpef regionale e quant'altro in termini di servizi".

Quartini sottolinea che il governo ha suggerito il rimedio per scongiurare una situazione grave ed "è per queste motivazioni e con grande senso di responsabilità che ci siamo astenuti sul provvedimento di bilancio presentato dalla Giunta regionale".

"L'impegno del Governo nel dare indicazioni chiare per evitare il rischio di commissariamento - conclude l'esponente M5s - è un atto di responsabilità che tutela i cittadini".