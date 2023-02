Sanremo 2023, i Depeche Mode ospiti nell'ultima serata

Un altro colpo andato a segno per Amadeus. Ieri, il conduttore, durante l’edizione serale del Tg1, ha svelato al pubblico i superospiti della serata finale del Festival di Sanremo, ovvero i Depeche Mode.

“Sono molto felice di poter fare questo annuncio – ha commentato il presentatore – perché sono un grande fan di questo gruppo e non avrei mai pensato di conoscerlo personalmente”.

La celebre band britannica che ha firmato successi del calibro di “Personal Jesus” e “I just can’t get enough”, si esibirà sul palco del Teatro Ariston per presentare il loro quindicesimo album “Memento Mori”. Il disco è il primo lavoro di Dave Gahan (voce) e Martin Gore (chitarra e tastiere) senza il co-fondatore e tastierista Andy Fletcher, scomparso lo scorso maggio all’età di 60 anni.

Come sottolineato dallo stesso Gore, il gruppo ha iniziato a lavorare al progetto durante la pandemia e quindi le tematiche su cui è incentrato, sono legate a quel determinato periodo.

“Fletch avrebbe amato questo album. – ha spiegato Gahan – Non vediamo l’ora di condividerlo presto con voi, e non vediamo l’ora di presentarlo dal vivo”.

Dopodiché, i Depeche Mode saranno impegnati in un tour mondiale che toccherà anche il nostro Paese, difatti sono previste tre date: il 12 luglio a Roma, il 14 luglio a Milano e il 16 luglio a Bologna.

Intanto, i fan della band potranno ammirarli sabato prossimo. Eppure, non è la prima volta che il gruppo calca il palcoscenico del concorso canoro: nel lontano 1986 presentò al Festival “Stripped”, tratto dall’album “Black Celebration”, la seconda nel 1989 con “Everything Counts” e la terza nel 1990 con “Enjoy the silence”.

Insieme a Gahan e Gore, si chiude il cerchio per quanto riguarda gli ospiti della kermesse. A tal proposito, sono stati confermati i Maneskin, Mahmood e Blanco, i Black Eyed Peas, Al Bano, Massimo Ranieri, i Pooh, Gino Paoli, Peppino Di Capri e Angelo Duro.