70esimo Festival di Sanremo. Amadeus, 'ho la coscienza a posto' "contestazioni Junior Cally"

SANREMO 4 FEB- al via stasera con 12 'big' in gara pronti a far dimenticare le polemiche della vigilia. A battere banco ancora ieri il caso Junior Cally. "Sapevo che le polemiche fanno parte del festival. Ma non mi hanno colpito o ferito, perché sento di avere la coscienza a posto", ha detto Amadeus. "Le contestazioni non mi fanno paura', ha dichiarato il contestato cantante".

“Stasera Tutti a Casa”: il party esclusivo alla vigilia del 70esimo Festival

Il 70esimo Festival di Sanremo è ormai alle porte: nella Città dei Fiori tutto freme in attesa di domani sera, quando Amadeus salirà sul palco dell’Ariston per aprire ufficialmente la 70esima edizionedel Festival di Sanremo.

Come da tradizione ormai, anche quest’anno, a Casa Sanremo, una sfilata di Vip ha animato il party “Stasera Tutti a Casa”: i Big e le Nuove Proposte si sono dati appuntamento nella nostra Lounge insieme a discografici e giornalisti, per stemprare la tensione per l’inaugurazione della kermesse che prenderà il via domani sera.

La serata si è svolta tra musica, buon cibo e tanto divertimento, riconfermandosi un appuntamento imperdibile per tutti coloro che gravitano intorno al Festival, ma soprattutto per gli artisti in gara.

Brindisi, risate, pronostici, riti scaramantici e improvvisazioni, ma soprattutto tanta eleganza e buon gusto per gli artisti che hanno sfilato su un lunghissimo Red Carpet che, dall’Ariston, in quasi 300 metri di tappeto rosso, li ha condotti fino al cuore pulsante dell’hospitality del Festival.

Stelle della musica ma anche Stelle Michelin, come le due che incoronano lo Chef Emanuele Scarello, autore di uno spettacolare ed apprezzatissimo tiramisù.