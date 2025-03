Santa Caterina dello Ionio: Dopo oltre vent'anni è giunto il momento di risolvere la “questione idrica” dell’Alaco

Dichiarazione del sindaco di Santa Caterina dello Ionio, Francesco Severino, al margine del tavolo tecnico in Regione Calabria

Importantissimo tavolo tecnico, istituito questo pomeriggio presso la Regione Calabria, per discutere in merito al ripristino della condotta idrica che dall'**Alaco** approvvigionava i paesini del Basso Ionio e che a seguito dell'alluvione del 2000 aveva subìto gravi danni.

Una battaglia che stiamo conducendo con serietà e determinazione, attorniati da professionisti esperti del settore. Ringrazio l'assessore Calabrese per la disponibilità dimostrata non solo per questa delicata questione, la cui risoluzione si porrebbe come sistema promiscuo di approvvigionamento in caso di carenza idrica nei Centri Storici nel caso in cui dovessero prosciugarsi le falde acquifere, ma anche dinnanzi ai tanti temi affrontati come quello dell'Oasi naturalistica nel nostro territorio, progetto egregiamente rappresentato dal capogruppo consiliare Raffaele Dolce, presente anche lui all'incontro insieme ai componenti dell'Ufficio Tecnico comunale di Santa Caterina dello Ionio ed al Presidente dell'Unione dei Comuni del Versante Ionico.

Lo dico sempre, i risultati arrivano grazie al lavoro e all'impegno quotidiano di questa compagine amministrativa che non si risparmia e con coraggio affronta ogni sfida, guardando al futuro, per un unico obbiettivo: LO SVILUPPO DI QUESTO PAESE E DI QUESTA TERRA! Avanti tutta!