Tempo di lettura: ~2 min

Rimani sempre aggiornato! Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Entra nel Canale

Sardegna sotto assedio: maxi blitz di carabinieri e polizia a Siniscola dopo una serie di attentati

SINISCOLA (NU) – Nella notte la quiete della Baronia è stata interrotta da un’imponente operazione congiunta di carabinieri e polizia. Centinaia di agenti hanno setacciato Siniscola e i comuni limitrofi, dando il via a una serie di perquisizioni e controlli che si sono protratti fino alle prime luci dell’alba.

Un dispiegamento di forze mai visto prima in questa zona del Nuorese, teatro nelle ultime settimane di una crescente ondata di attentati e atti intimidatori: auto incendiate, esplosioni, ordigni rudimentali. Una sequenza inquietante che ha seminato paura e incertezza tra i cittadini.

Secondo le prime indiscrezioni, l’operazione ha portato a diversi arresti, ma i dettagli sono ancora riservati. Tutti gli occhi sono ora puntati sulla conferenza stampa convocata dalla prefetta Alessandra Nigro, in programma oggi alle 11 nella prefettura di Nuoro. Sarà quello il momento in cui verranno forniti i particolari di un’azione destinata a lasciare il segno.

La risposta dello Stato

La maxi-operazione non è solo un blitz operativo, ma un chiaro segnale: lo Stato non intende restare a guardare di fronte all’escalation di violenza che da mesi turba la vita di questa parte della Sardegna. Gli abitanti di Siniscola e delle aree vicine hanno accolto con sollievo la massiccia presenza delle forze dell’ordine, auspicando che possa riportare serenità in un territorio segnato da troppi episodi di criminalità.

L’azione, che rientra in un più ampio piano di controllo e prevenzione, punta a smantellare quelle reti criminali che, approfittando del silenzio e della paura, hanno tentato di imporsi con la forza.

Una lunga scia di paura

Negli ultimi mesi, Siniscola è stata teatro di auto incendiate, ordigni artigianali piazzati davanti ad attività commerciali e abitazioni private, oltre a minacce e intimidazioni mirate. Un clima che ha messo in ginocchio anche il tessuto economico locale, con imprenditori e semplici cittadini costretti a convivere con il timore di essere i prossimi bersagli.

Attesa per sviluppi

La popolazione, intanto, attende con ansia gli sviluppi della giornata. Si spera che gli arresti e le indagini possano portare a una svolta definitiva, interrompendo una spirale di violenza che sembrava inarrestabile.

Nel frattempo, le autorità invitano alla calma e al rispetto delle indagini in corso, promettendo il massimo impegno per garantire sicurezza e giustizia.

Vuoi restare sempre aggiornato con le notizie più importanti? Iscriviti al nostro canale WhatsApp InfoOggi e ricevi in tempo reale gli aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone! Clicca qui per unirti