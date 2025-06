Saspo Cagliari: al via un progetto con Intesa San Paolo

Tempo di lettura: ~6 min

Intesa Sanpaolo, in collaborazione con CESVI, sostiene il progetto “Sport senza limiti, inclusione senza barriere” di A.S.D. Sa.Spo. Cagliari attraverso una raccolta fondi promossa dal Programma Formula, dedicato a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà. L’iniziativa, selezionata nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese, ha la finalità di rendere lo sport un’esperienza di libertà, scoperta e relazione, per i bambini e i ragazzi con disabilità.

La raccolta fondi sarà attiva fino al 31 agosto, per raggiungere l’obiettivo di 100mila euro. Tutti possono partecipare con una donazione attraverso la pagina dedicata sul sito web di For Funding–Formula, che riporta l’aggiornamento in tempo reale delle somme raccolte:

https://www.forfunding.intesasanpaolo.com/DonationPlatform-ISP/nav/progetto/sport-senza-limiti

Anche la Banca parteciperà attivamente al crowdfunding devolvendo 2 euro per molti dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online.

A Selargius, in un contesto che accoglie diverse realtà ad alto impatto sociale, sorge il Centro di Preparazione Paralimpica della Sa.Spo. Cagliari, ospitato all’interno di un complesso salesiano. Un luogo già attrezzato e accessibile, con una palestra di 400 mq, una sala per il potenziamento muscolare, spogliatoi, segreteria e spazi per incontri. Le attività si estendono anche a piscine e piste di atletica comunali. Gli spazi ci sono, ora serve dare loro vita: grazie al nuovo progetto, sarà creata una scuola di avviamento allo sport dedicata a bambine e bambini, ragazze e ragazzi con disabilità, tra i 5 e i 14 anni. Un luogo stabile, accogliente, dove crescere attraverso il movimento e creare relazioni grazie allo sport e al gioco inclusivo, che favorisce incontro, accoglienza e accettazione reciproca, valorizzando peculiarità e unicità di ciascuno. Uno spazio dove, attraverso attività ludico-motorie, ogni partecipante possa sentirsi libero di esprimersi e far parte di un gruppo.

Le attività proposte includeranno diversi sport paralimpici – nuoto, atletica leggera, boccia paralimpica, rugby, calcio, pallacanestro – adattati alle esigenze di ciascuno. Lo sport può educare alla diversità, abbattere barriere culturali e costruire comunità: dove possibile, saranno quindi coinvolti anche coetanei senza disabilità, per creare occasioni autentiche di inclusione, relazione e conoscenza reciproca.

Nel dettaglio, i fondi raccolti saranno utilizzati per:

sostenere l’affitto degli impianti sportivi;

sportivi; acquistare attrezzature e ausili sportivi (ad esempio: carrozzine, frame runners, rampe, set per boccia paralimpica);

sportivi (ad esempio: carrozzine, frame runners, rampe, set per boccia paralimpica); garantire la presenza continuativa di istruttori qualificati e investire nella loro formazione ;

e investire nella loro ; offrire supporto psicologico a famiglie, bambini e staff tecnico;

a famiglie, bambini e staff tecnico; coprire le spese di trasporto e la partecipazione e promozione di eventi sportivi e culturali , dentro e fuori la Sardegna;

, dentro e fuori la Sardegna; fornire abbigliamento tecnico sportivo ai partecipanti.

Nel primo anno saranno coinvolti almeno 50 bambine e bambini, ragazze e ragazzi, dai 5 ai 14 anni, offrendo loro l’opportunità di avvicinarsi agli sport paralimpici e di crescere in un contesto che unisce corpo, emozioni e relazioni. Insieme a loro, il progetto sosterrà anche le famiglie, spesso lasciate ad affrontare da sole la gestione quotidiana della disabilità. A tutti, sarà offerto uno spazio di ascolto, confronto e condivisione, dove sentirsi accolti e parte della comunità.

“Siamo particolarmente onorati di poter contare sul sostegno di Intesa Sanpaolo, per una progettualità per noi tanto importante quanto determinante. Grazie a questa iniziativa, potremo offrire una casa a tante bambine e bambini con disabilità, creando per loro un habitat ideale in cui sentirsi accolti, liberi di esprimersi e parte di una comunità, attraverso il gioco inclusivo. Lo sport, per noi, è uno strumento potente di crescita, relazione e inclusione. Il lavoro di squadra con Intesa Sanpaolo e CESVI ci consentirà di trasformare un sogno in una realtà concreta: uno spazio sicuro, confortevole e ricco di opportunità, dove ogni giovane potrà costruire il proprio percorso, valorizzando la propria unicità. Sarà anche un’occasione preziosa per le famiglie, che potranno incontrarsi, confrontarsi e condividere esperienze, contribuendo insieme a costruire una nuova cultura capace di abbattere le barriere – non solo fisiche, ma soprattutto culturali e sociali”, dichiara Luciano Lisci, Presidente della A.S.D. Sa.Spo. Cagliari.

Stefano Cappellari, Direttore Regionale Piemonte Nord, Valle d’Aosta e Sardegna di Intesa Sanpaolo: “Con CESVI abbiamo scelto questo progetto perché mette al centro l’inclusione dei più piccoli e dei ragazzi attraverso lo sport, valorizzando come ricchezza differenti abilità e talenti. Invitiamo tutti, clienti e non clienti, a donare insieme a noi per sostenere questa causa. Il nostro programma Formula promuove senso di comunità e solidarietà e dimostra come unendo le forze si possa creare valore in modo mirato ed efficace. Ad oggi, in Sardegna abbiamo già sostenuto due progetti, e raccolto oltre 300 mila euro a favore di giovani, famiglie, anziani per una crescita sociale inclusiva”.

Una FORMULA, tanti progetti

Formula è il programma lanciato ad aprile 2021 da Intesa Sanpaolo, accessibile dalla piattaforma di raccolta fondi For Funding, per promuovere iniziative in tutto il territorio italiano dedicate a sostenibilità ambientale, inclusione sociale e accesso al mercato del lavoro per le persone in difficoltà.

La banca partecipa attivamente al crowdfunding destinando un contributo di 2 euro per alcuni dei prodotti acquistati dai clienti in modalità online. La selezione dei progetti territoriali attivi nella sezione Formula di For Funding vede il coinvolgimento delle Direzioni Regionali - strutture che rientrano nell’ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese - coadiuvate da CESVI, un’organizzazione umanitaria indipendente di alto profilo. CESVI supporta Intesa Sanpaolo nell’individuare le migliori progettualità e monitorarne in modo sicuro e trasparente i risultati e l’impatto generato. Il programma si rinnova su base regolare con una serie di progetti a tema Green, Social e Job attivati in tutta Italia e pensati per il sostegno di bambini, giovani, famiglie e anziani in condizioni di fragilità.

L’A.S.D. Sa.Spo. Cagliari nasce nel 1982 con lo scopo di favorire l’inserimento sociale della persona con disabilità attraverso la pratica sportiva. Pioniera dello sport paralimpico in Sardegna, da oltre 40 anni di attività, la Sa.Spo. ha ottenuto centinaia di titoli regionali, italiani, internazionali e paralimpici grazie ai suoi prestigiosi atleti. La Sa.Spo. è la più importante realtà paralimpica isolana, attiva sul territorio di Cagliari città metropolitana e Oristano.

Intesa Sanpaolo

Intesa Sanpaolo, con 417 miliardi di euro di impieghi e 1.400 miliardi di euro di attività finanziaria della clientela a fine marzo 2025, è il maggior gruppo bancario in Italia con una significativa presenza internazionale. È leader a livello europeo nel wealth management, con un forte orientamento al digitale e al fintech. In ambito ESG, entro il 2025, sono previsti 115 miliardi di euro di erogazioni Impact per la comunità e la transizione verde. Il programma a favore e a supporto delle persone in difficoltà è di 1,5 miliardi di euro (2023-2027). La rete museale della Banca, le Gallerie d’Italia, è sede espositiva del patrimonio artistico di proprietà e di progetti culturali di riconosciuto valore. News: group.intesasanpaolo.com/it/newsroom X: @intesasanpaolo LinkedIn: linkedin.com/company/intesa-sanpaolo

CESVI è un’organizzazione umanitaria laica e indipendente nata a Bergamo nel 1985. Da 40 anni porta il cuore, la generosità e l’operosità degli italiani nelle emergenze e nei luoghi più poveri del mondo attraverso progetti di lotta alla fame e alle grandi pandemie, per la tutela delle persone e dell’ambiente. CESVI agisce fornendo strumenti e competenze affinché le popolazioni aiutate possano poi essere artefici del proprio futuro. Premiata tre volte con l’Oscar di Bilancio per la trasparenza, è parte del network europeo Alliance2015.