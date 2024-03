Sa.Spo. Cagliari: i risultati dei Regionali di Calcio-Balilla paralimpico

CAGLIARI, 4 MARZO 2024 - Il tam-tam funziona, ma anche l’ambiente ricettivo detiene un surplus incommensurabile. Ed è così che in casa Sardegna Sport (Sa.Spo.) si vedono facce distese e compiaciute, segno che trovare collaborazioni esterne nel nome del paralimpismo è una faticaccia premiante. Se i Campionati Regionali di calciobalilla sono andati in porto nel migliore dei modi lo si deve alla sinergia tra il club campidanese, la FIPCB (Federazione Italiana Paralimpica Calcio Balilla) il Centro Commerciale I Fenicotteri di Cagliari e soprattutto la Decathlon che ha riservato i suoi spazi per l’allestimento delle aree di gioco, richiamando l’attenzione di centinaia tra appassionati, avventori e passanti.

Ma a gratificare maggiormente è l’interesse palesatosi nei confronti dell’ampio spettro di attività prodotto dalla prima società paralimpica della Sardegna; nella prolifica mattinata sportiva ha riempito il registrino delle presenze con nomi e recapiti telefonici di persone con disabilità interessate a trovare diversivi che di sicuro cambieranno stili di vita, lasciando spazio a nuove esperienze agonistiche da coltivare anche assiduamente nell’ottica del raggiungimento di obiettivi ambiziosi.

“Nella nostra sede di via Don Bosco a Selargius non ci si annoia – comprova il presidente Sa.Spo. Luciano Lisci - e sono sicuro che chi si avvicina non ci abbandona più. Mi compiaccio con il nostro dirigente Claudio Secci, bravo nel tirar su un evento non semplice che farà senz’altro da cassa di risonanza in tutta l’isola e non solo. E mi congratulo anche con i nostri atleti che hanno dato vita a delle sospiranti battaglie nelle rispettive sponde laterali di tavoli collaudatissimi, poi presi d’assalto anche da coloro che da bambini si dilettavano in questa disciplina nei circoli e negli oratori. Tra marzo e aprile le nostre attività si intensificheranno pure con atletica, nuoto, rugby in carrozzina, boccia, fitness e i corsi di ginnastica dolce aperti a tutti”.

AMBUS - PUDDU LA COPPIA MIGLIORE IN SARDEGNA

Le defezioni importanti dell’ultimo momento per cause di forza maggiore non hanno inciso sul tasso di spettacolarità della manifestazione che è scivolata via tra le esultanze dei giocatori e il non meno rumoroso contributo del pubblico che applaudiva e acclamava tutti indistintamente.

Tenute a bada dagli arbitri federali Stefano e Daniele Roteglia, si sono viste all’opera tre coppie maschili. A vincere l’ambito titolo regionale è stata quella composta da Giovanni Ambus e Walter Puddu che si è imposta in un girone all’italiana nel quale i sansperatesi Silvio Faedda e Carmelo Addaris si sono aggiudicati la piazza d’onore davanti ai saspini, noti per le loro performances in atletica leggera, Roberto Felicino Musiu e Fabrizio Minerba.

“Hanno decisamente vinto i migliori – sottolinea il delegato regionale della FIPCB e dirigente della Sa.Spo. Claudio Secci – ma le gare sono state molto equilibrate e seguite con vivo interesse da parte dei numerosi presenti. E ovviamente anche il presidente nazionale della nostra federazione Francesco Bonanno ha voluto conoscere dettagliatamente gli sviluppi delle gare, non sia mai che qualcuno dei partecipanti abbia colpito le alte sfere tecniche, noi ce lo auguriamo, sempre. Ringrazio il Centro Commerciale I Fenicotteri e in particolar modo Decathlon per l’ospitalità e la vicinanza alle nostre attività e tutti coloro che hanno chiesto dettagli sulle nostre iniziative. Un’attestazione di stima particolare la rivolgo a Beatrice Orrù per l’impegno profuso. Nel futuro prossimo sono sicuro che qualcun altro si unirà alla nostra formazione”.

Nella foto i partecipanti ai Regionali di Cagliari