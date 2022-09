Sbarco Migranti: in 36 sbarcano su barca a vela e gommone a Sellia Marina, effettuati Tamponi. Video

CATANZARO 30 AGO - C'é stato un nuovo sbarco di migranti stamattina in Calabria, é avvenuto in località Ruggero nel Comune di Sellia Marina, in provincia di Catanzaro. In totale sono 36 le persone che hanno raggiunto la costa calabrese, Tredici sono giunti su un gommone e 23 a bordo di una barca a vela, Sul posto i vigili del fuoco del Comando di Catanzaro, distaccamento di Sellia Marina, carabinieri, polizia di Stato, 118, guardia di finanza e guardia costiera.



Tutti i migranti sono stati sottoposti a tampone in applicazione delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del coronavirus