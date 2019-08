Scampia, diciottenne accoltellato

Un giovane di 18 anni è stato accoltellato la scorsa notte a Scampia, Napoli.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo si trovava in compagnia di alcuni amici, nei pressi di via Monte Rosa, quando sono sopraggiunte quattro persone a bordo di due scooter. Una di esse è scesa e, senza apparente motivo, ha aggredito il diciottenne sferrandogli una coltellata in pieno petto vicino al cuore.

La vittima è stata trasportata presso l’ospedale San Giovanni Bosco e successivamente trasferita presso il reparto di Cardiochirurgia del nosocomio Monaldi. La prognosi resta riservata, ma non è in pericolo di vita.

La polizia di Stato sta appurando la veridicità dei fatti in quanto, dai rilievi effettuati sul luogo indicati dal ferito, non sono state riscontrate tracce ematiche.





Fonte immagine: Ravenna web tv



Gianpaolo Isoldi