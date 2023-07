Scandalo navi e aerei alla Colombia: D'Alema e Profumo indagati per corruzione internazionale

La Digos di Napoli, su disposizione della Procura partenopea, sta effettuando una serie di perquisizioni nelle abitazioni e negli uffici romani di Alessandro Profumo (nella veste di amministratore delegato di Leonardo), dell'ex presidente del Consiglio Massimo D'Alema, di Giuseppe Giordo, ex direttore del settore Navi di Fincantieri e di Gherardo Gardo, nella veste di contabile di D'Alema.

Il decreto di perquisizione nei confronti dei quattro indagati è stato emesso nell'ambito delle indagini dell'ufficio inquirente partenopeo sulla compravendita di navi e aerei alla Colombia.





Oltre ai quattro, sono indagati anche Umberto Claudio Bonavita, Francesco Amato, Emanuele Caruso e Giancarlo Mazzotta.

A tutti viene contestato il reato di corruzione internazionale aggravata, in quanto avrebbero agito con l'ausilio di un gruppo criminale organizzato attivo in diversi Stati, tra cui Italia, Usa, Colombia e anche in altri. I fatti contestati risalgono a una data prossima al 27 gennaio 2022. (Ansa)