Crisi Governo. Conte al Senato, dimissioni o nuovo asse Pd-M5s, diretta streaming video dalle ore 15

ROMA 20 AGOSTO - La crisi di Governo più “folle” della Storia repubblicana arriva oggi a discutere per la prima volta, effettivamente, i suoi contenuti in Senato con le comunicazioni del Premier Conte che dovrebbe illuminare il Parlamento in merito a quali tappe e quali scelte verranno fatte dall’esecutivo Lega-M5s diviso ormai su tutto e a brandelli dopo la “mossa” di Salvini di staccare la spina appena prima di Ferragosto. Una crisi di Governo che al momento ancora non è stata parlamentarizzata e in linea teorica potrebbe anche non esserlo dopo questo pomeriggio: se infatti la Lega non presenterà la mozione di sfiducia dopo le parole di Conte – previste per le ore 15 in diretta anche video streaming dal Senato – il Presidente del Consiglio rimarrebbe al suo posto e dovrà a quel punto lui decidere se chiedere un voto “risolutivo” contro Salvini o se dimettersi in toto questa sera stessa al Quirinale. Notizia segnalata da (ilsussidiario)

