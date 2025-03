Sciame Sismico nel Catanzarese: Scosse Avvertite tra Tiriolo e Miglierina

Catanzaro, 19 marzo 2025 – Una serie di scosse di terremoto ha interessato il territorio del Catanzarese nelle ultime ore, concentrandosi in particolare nell’area tra Tiriolo e Miglierina. I movimenti tellurici, seppur di lieve entità, confermano una certa attività sismica nella zona, tenuta sotto osservazione dai sismologi.

Le scosse registrate

Tra la mattina e il pomeriggio del 19 marzo, l’INGV ha rilevato diversi eventi sismici con magnitudo compresa tra 1.2 e 2.3. Di seguito i principali:

Ore 15:43 – Magnitudo 2.3 , epicentro 1 km a sud di Tiriolo , profondità 9 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 15:56 – Magnitudo 1.9 , epicentro 3 km a nord di Miglierina , profondità 7 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 17:19 – Magnitudo 1.6 , epicentro 3 km a nord di Miglierina , profondità 5 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 14:42 – Magnitudo 1.6 , epicentro 1 km a nord-ovest di Tiriolo , profondità 10 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 14:16 – Magnitudo 1.4 , epicentro 2 km a sud-est di Tiriolo , profondità 11 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 10:33 – Magnitudo 1.9 , epicentro 1 km a ovest di Tiriolo , profondità 8 km .

– Magnitudo , epicentro , profondità . Ore 10:37 – Magnitudo 1.3, epicentro 3 km a sud di Catanzaro, profondità 10 km.

Questi eventi, sebbene di bassa intensità, potrebbero indicare una fase di rilascio di energia nel sottosuolo, fenomeno spesso associato a sciami sismici.

Cosa significa uno sciame sismico?

Lo sciame sismico è una sequenza di terremoti che si verificano in un breve arco di tempo e in un’area circoscritta, senza un evento principale predominante. Questo tipo di attività, sebbene possa destare preoccupazione, non implica necessariamente l’arrivo di una scossa più forte. Tuttavia, richiede un monitoraggio costante da parte degli esperti.

Reazioni della popolazione e delle autorità

Al momento, non si segnalano danni a persone o strutture, ma la popolazione di Miglierina, Tiriolo e Catanzaro ha avvertito alcune delle scosse più intense, come quella delle 15:43. Le autorità locali e la Protezione Civile stanno monitorando la situazione, pronte a intervenire in caso di necessità.

Gli esperti ricordano l’importanza della prevenzione e dell’informazione, invitando i cittadini a seguire le norme di sicurezza in caso di terremoto e a rimanere aggiornati attraverso i canali ufficiali.

Conclusioni

Il Catanzarese si conferma un’area con una moderata attività sismica, che necessita di attenzione ma non di allarmismo. Il monitoraggio dell’INGV continuerà nei prossimi giorni per valutare eventuali evoluzioni dello sciame in corso.