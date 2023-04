Sciopero generale Cub: disagi nei trasporti, proteste per scuola e sanità

L'organizzazione sindacale di base Cub ha indetto uno sciopero generale che coinvolgerà tutti i settori pubblici e privati in Italia fino alle 24 di oggi, escluso il trasporto ferroviario. L'agitazione potrebbe causare disagi e ritardi nei trasporti, in particolare per aerei e mezzi pubblici come metropolitane, autobus e tram. Ci saranno, tuttavia, delle fasce di garanzia per permettere ai lavoratori e agli studenti di recarsi al lavoro o a scuola. L'Enac ha diramato una lista di voli garantiti per i servizi pubblici essenziali, in aggiunta ai voli di Stato, militari, emergenza, sanitari, umanitari e di soccorso. Lo sciopero riguarda anche scuola e sanità con possibili conseguenze su questi servizi essenziali. Saranno garantiti tutti i servizi minimi essenziali previsti per il settore della sanità, e per quanto riguarda le attività connesse all'assistenza diretta ai degenti, sarà data priorità alle emergenze e alla cura dei malati più gravi.

Il sindacato di base Cub ha indicato diverse motivazioni per lo sciopero, tra cui il rinnovo dei contratti con arretrati e la richiesta di aumento dei salari, l'introduzione del salario minimo e la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell'energia. Il sindacato ha anche sollevato ragioni politiche, denunciando che il governo sta spendendo miliardi per alimentare una guerra distruttiva in Ucraina, sottraendo risorse dai salari, tagliando la sanità pubblica e impoverendo i lavoratori, i pensionati e le classi sociali più deboli.

Inoltre, sempre oggi, ci sarà uno sciopero di 8 ore per le lavoratrici e i lavoratori del legno, con manifestazioni in 7 città, indetto dai sindacati di categoria FenealUil, Filca-Cisl, Fillea-Cgil, contro l'inaccettabile comportamento di Federlegno, che chiede di bloccare il rinnovo del contratto nazionale per un anno, negando ogni miglioramento su orario, diritti e tutele e non volendo confermare il modello contrattuale sottoscritto nel 2016.

La mobilitazione dei lavoratori del legno avrà luogo in sette città italiane: Brescia, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino.

Il sindacato di base Cub ha affermato di condividere le ragioni dello sciopero dei lavoratori del legno e di aver invitato i propri iscritti a partecipare alle manifestazioni.

In sintesi, si prevede una giornata difficile per i trasporti e per i servizi pubblici essenziali, ma con alcune fasce di garanzia per permettere a studenti e lavoratori di recarsi a scuola e al lavoro. La protesta è motivata da richieste di aumento dei salari, rinnovo dei contratti con arretrati e la cancellazione degli aumenti delle tariffe dei servizi e dell'energia.