Sciopero Trenitalia dalle 9 alle 17: mobilitazione sindacale disagi per i pendolari a livello nazionale

La protesta indetta dalle organizzazioni sindacali Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Sml Fast Confsal e Orsa Ferrovie prevede uno sciopero nazionale di otto ore di Trenitalia oggi, venerdì 14 aprile, dalle 9 alle 17. Sono previsti disagi per i pendolari e per chi decide di viaggiare, anche se saranno garantite alcune corse (l'elenco consultabile sul sito di Trenitalia).

Sono a rischio i treni regionali, così come le Freccerosse, Argento e gli Intercity a causa dell'astensione indetta dai sindacati Filt-Cgil, Fit-Cisl, Uilt-Uil, Ugl, Fast/Confsal e Orsa.

I sindacati lamentano un graduale peggioramento delle condizioni di lavoro per i ferrovieri e gli addetti alle pulizie e alla ristorazione, servizi in appalto, a partire dalla fine della pandemia. Richiedono un confronto serio per risolvere le criticità per i lavoratori di Trenitalia.

L'azienda avvisa che i treni potrebbero subire cancellazioni o variazioni a causa dello sciopero, anche prima dell'inizio e dopo la sua conclusione. Italo, invece, non aderisce allo sciopero il 14 aprile.

Lo sciopero dei dipendenti Trenitalia si incrocierà con quello di Trenord, previsto nello stesso giorno e nelle stesse ore (dalle 9 alle 17), come annunciato dai sindacati Usb lavoro privato, Sgb e Cub Trasporti in Lombardia. Lo sciopero riguarda tutte le categorie pubbliche e private.

Il servizio aeroportuale sarà garantito con modalità specifiche, ad esempio con autobus a Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto per i collegamenti aeroportuali tra le due destinazioni.

Alcune regioni, come la Toscana (con Fit Cisl, Filt Cgil, Uiltrasporti, Ugl Ferrovieri, Orsa) e il Trentino (con Uil Trasporti, Slm Fast, Ugl, Orsa, Rsu 42 Collegio Equipaggi), potrebbero subire possibili disagi nel trasporto ferroviario a causa dello sciopero proclamato dai sindacati.