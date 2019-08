Scommesse online, società sottrae al fisco 4 mld di ricavi

REGGIO CALABRIA, 8 AGOSTO - La Guardia di Finanza di Reggio Calabria, insieme al Nucleo speciale entrate ed al Nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche ha concluso una verifica fiscale nei confronti di una società maltese con organizzazione in Italia, operante nel settore del gioco online, relativamente agli anni d'imposta 2015 e 2016, dalla quale è emersa l'omessa dichiarazione di ricavi per quasi 4 miliardi di euro ed una base imponibile ai fini della Imposta unica sulle scommesse pari ad oltre 1 miliardo di euro. I Finanzieri hanno quindi accertato una maxi evasione d'imposta anche con riferimento all'Irap per oltre 6 milioni di euro, all'Ires per oltre 47 milioni ed alla Ius per oltre 71 milioni.