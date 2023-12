Scontro auto-furgone in Val Venosta: bilancio quattro feriti, due in condizioni gravi

BOLZANO. - Quattro persone sono rimaste ferite in seguito a uno scontro tra un'auto e un furgoncino nella Val Venosta, con due di loro in gravi condizioni. L'incidente è avvenuto questa mattina, poco prima delle 9, sulla strada statale vicino a Silandro, in Alto Adige.

Per le operazioni di soccorso sono intervenuti il medico d'urgenza e i paramedici della Croce Bianca, insieme agli equipaggi dell'elisoccorso dell'Aiuto Alpin Dolomites e del Pelikan 3, oltre ai vigili del fuoco volontari della zona.

I feriti sono stati trasportati negli ospedali di Bolzano e Silandro per ricevere le cure necessarie. Al momento, i carabinieri stanno effettuando accertamenti sulla dinamica dell'incidente. (Ansa)