Scontro tra auto a Crotone: tre feriti estratti dalle lamiere dai Vvf e Suem 118

Un violento scontro tra due auto ha causato feriti questa mattina sulla Strada Consortile, nella zona ex Pertusola Sud. I Vigili del fuoco del comando di Crotone sono intervenuti prontamente sul luogo dell'incidente intorno alle 10:20 per fornire assistenza e mettere in sicurezza la zona.

Le due auto coinvolte nell'incidente sono state identificate come una Citroën C3 ed una Fiat 500L. La conducente della Citroën C3 è stata estratta dall'abitacolo con l'ausilio del personale sanitario del Suem118 e affidata alle cure mediche per il trasporto presso una struttura ospedaliera. Fortunatamente, non ci sono state altre persone a bordo della Citroën C3.

Nella Fiat 500L, invece, c'erano due occupanti, una madre e un figlio, che sono stati trasportati in ospedale per ulteriori controlli. Al momento, non si conosce la gravità delle loro lesioni.

I Vigili del fuoco hanno messo in sicurezza il sito dell'incidente e le vetture coinvolte. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri e la polizia locale per gli adempimenti di competenza. Al momento, la Strada Consortile è chiusa al traffico fino al termine delle operazioni di soccorso.

L'incidente stradale di questa mattina è un duro promemoria sull'importanza di guidare in modo sicuro e rispettare le norme del codice della strada. La sicurezza stradale è una responsabilità di tutti, e dobbiamo fare la nostra parte per garantire che la nostra comunità rimanga al sicuro sulle strade.

In aggiornamento