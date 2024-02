Scoperto laboratorio di droga a San Severo: 18 kg di sostanze stupefacenti sequestrati della GDF

Arrestato un individuo e svelato un laboratorio per la produzione di eroina nel Foggiano

Nel territorio di San Severo, nel Foggiano, è stato individuato un laboratorio dedicato alla produzione di eroina, durante un'operazione condotta dalla Guardia di Finanza del Comando Provinciale di Foggia. Nel corso dell'operazione, è stato arrestato un individuo di 40 anni di nazionalità albanese, e sono stati confiscati più di 18 chili di sostanze stupefacenti, oltre a materiali e attrezzature utilizzati per la produzione di droga.

L'indagine è stata innescata quando una pattuglia di agenti in borghese ha notato un veicolo che procedeva ad alta velocità, ignorando le regole del traffico e non rispettando gli stop agli incroci.

Sospettando di un comportamento anomalo, gli agenti hanno seguito il veicolo fino al quartiere Luisa Fantasia, dove hanno identificato il conducente. L'autista, già noto alle forze dell'ordine, ha mostrato segni di agitazione, portando i finanzieri a effettuare un controllo più approfondito. Durante la perquisizione dell'auto e di un'altra vettura nelle vicinanze, è stato scoperto un nascondiglio nel cofano posteriore contenente 16.500 euro in contanti e oltre 6 chili di eroina confezionata in panetti.

Successivamente, durante la perquisizione della residenza del 40enne, i militari hanno scoperto un laboratorio utilizzato per la preparazione di sostanze stupefacenti. All'interno, hanno trovato un miscelatore, una pressa idraulica da 20 tonnellate, stampi per la produzione di panetti, macchine per il sottovuoto e più di 11 chili di diverse sostanze stupefacenti, tra cui eroina, cocaina, morfina e sostanze da taglio. Tutti questi materiali e la struttura stessa sono stati sequestrati.