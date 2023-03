Esplode bombola GPL a Bologna: un ferito grave durante il rifornimento al distributore intervento dei Vvf

Esplosione di bombola GPL in un'auto al distributore di carburante a Bologna: un ferito grave e danni alle strutture

In zona Borgo Panigale, periferia ovest di Bologna, una bombola GPL all'interno di un'auto è esplosa durante un'operazione di rifornimento presso un distributore di carburante. Il fatto ha provocato danni importanti alle strutture e un 46enne è rimasto ferito in modo grave, trasportato in ospedale in ambulanza.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco e 118, che hanno soccorso anche altre tre persone con ferite più lievi, e hanno messo in sicurezza la zona. I carabinieri della Compagnia di Borgo Panigale stanno effettuando i rilievi, ma non ci sarebbero dubbi sull'origine accidentale dell'esplosione.