Scuola: altri 226 mila studenti a casa da domani. In Toscana e Calabria. In tutto quasi 4 milioni in dad il 46,2%.

ROMA, 15 NOV - Da domani anche 151 mila alunni calabresi dalla scuola dell'infanzia alla prima media e 68 mila alunni toscani di seconda e terza media seguiranno le lezioni da casa, come i compagni più grandi.

Salgono ora a 3.894.278 gli alunni complessivamente impegnati nella didattica a distanza, il 46,2%del totale. I calcoli li fa Tuttoscuola.

Anche la Campania, come la Toscana, è diventata zona rossa, ma non c'è un maggiore effetto sulla scuola rispetto alla scorsa settimana in quanto il governatore De Luca aveva già imposto la didattica a distanza per tutte le classi.

Man mano che la geografia della pandemia tende a colorarsi dal giallo al rosso, la scuola si sposta dagli edifici scolastici alle case degli studenti.