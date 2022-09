Scuola: domani conferenza stampa direttore generale Calabria. Alle 12 a Catanzaro saranno illustrate azioni post Lockdown.

CATANZARO, 23 SET - Conferenza stampa domani a Catanzaro, in concomitanza con l'avvio dell'anno scolastico 2020-2021, del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale Maria Rita Calvosa.

L'appuntamento è per le 12 nella sede dell'Usr a Catanzaro. In particolare, è precisato in un comunicato, si parlerà della "azioni svolte a supporto delle scuole della regione per il ritorno in aula in sicurezza dopo il lockdown.

Saranno presenti i rappresentati della Protezione civile della Calabria, dell'Anci e dei sindacati del Comparto Scuola. Nell'occasione il direttore generale Calvosa - riporta ancora il comunicato - affiderà agli organi di stampa il tradizionale messaggio di augurio di buon anno scolastico per studenti, famiglie, docenti, personale Ata e dirigenti scolastici della regione".