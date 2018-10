Scuola: Tragedia sfiorata, plesso "Savio" crolla cornicione a Palermo; M5s, "basta sfidare sorte".

PALERMO 22 SETTTEMBRE - Una scuola di Palermo e' stata dichiarata inagibile dopo il crollo di un cornicione: e' accaduto nel quartiere Pallavicino, nel plesso "Savio" della scuola primaria "Siragusa", e le lezioni sono state immediatamente sospese per la messa in sicurezza dell'edificio. Lo ha denunciato il MoVimento 5 Stelle in una nota in cui ha avvertito che "l'amministrazione Orlando non puo' continuare a sfidare la sorte, per inerzia e incapacita', soprattutto se di mezzo ci sono dei bambini".

Dopo l'intervento dei vigili del fuoco, la scuola e' stata dichiarata inagibile, e 8 classi, con circa 200 bambini che frequentano la scuola primaria, dovranno trovare una sede alternativa e poi cominciare dei turni pomeridiani. "Oggi siamo stati fortunati, ma poteva essere una tragedia. Quanto tempo passera' prima che l'Amministrazione si renda conto che con la vita non si scherza?", si legge ancora nel comunicato.

"Il M5S dal suo insediamento a Palazzo delle Aquile chiede di ricevere informazioni puntuali sui collaudi e la messa a norma di tutti gli edifici scolastici", si sottolinea in una nota, "richiesta che pero' rimane inascoltata da oltre un anno. Adesso presenteremo una richiesta di accesso agli atti per verificare eventuali inadempienze da parte dell'amministrazione. Chiederemo all'Assessore al ramo e ai dirigenti, quello comunale e quello scolastico, di produrre copia di tutte le segnalazioni inviate e ricevute, dei verbali dei sopralluoghi effettuati dai tecnici, nonche' l'elenco di tutte le azioni di monitoraggio predisposte da chi ha l'obbligo di vigilare sulla sicurezza dei nostri bambini".