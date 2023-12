Scuola, turismo, agroalimentare: domani a Catanzaro convegno Cisl

“Scuola, turismo, agroalimentare. Le opportunità non disperdiamole”. E’ il tema dell’incontro organizzato dalla Cisl Magna Graecia Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia e dalle categorie Fai-Cisl, Fisascat Cisl e Cisl Scuola in programma domani, venerdì 20 ottobre alle ore 9,30, a Catanzaro, nella Sala Congressi Banca Centro Calabria in località Germaneto.





Il convegno punta a mettere in risalto le eccellenze del mondo agro-alimentare e turistico e le aziende che operano in questi settori mettendole in correlazione con il futuro mondo del lavoro, ovvero le scuole.

Oltre ad analizzare la realtà territoriale, l’obiettivo del convegno è quello di portare alla realizzazione di progetti di stage e di alternanza scuola-lavoro coinvolgendo le aziende e gli istituti scolastici, puntando ad una formazione mirata alle reali esigenze occupazionali, rendendo strutturato e permanente il collegamento tra la scuola e il mondo del lavoro in due settori strategici per lo sviluppo del territorio.





All’incontro, che sarà introdotto dal segretario della Cisl Magna Graecia Salvatore Mancuso e presieduto dal segretario della Cisl Calabria Tonino Russo, interverranno il segretario della Fai Cisl Magna Graecia Daniele Gualtieri, il segretario della Cisl Scuola Magna Graecia Alfredo Silipo, il segretario della Fisascat Cisl Magna Graecia Antonio Bruno, il direttore generale dell’Ufficio scolastico regionale Antonella Iunti, il vice presidente dell’Ente Bilaterale Turismo Calabria Fortunato Lo Papa, il presidente di Unindustria Calabria Aldo Ferrara, il presidente del Gruppo Callipo Pippo Callipo, l’assessore regionale al Lavoro Giovanni Calabrese. Le conclusioni saranno affidate dalla segretaria generale nazionale della Cisl Scuola Ivana Barbacci.