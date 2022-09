Bovalino. Se non cambiano le cose, saranno consegnate le schede elettorali e gli F24. (VIDEO)

BOVALINO 8RC), 07 NOV - Doveva essere un incontro, il secondo previsto in questa settimana, per manifestare contro l’inserimento della Calabria in “zona rossa” e contro il sistema sanitario calabrese fermo al palo ormai da oltre un decennio. Purtroppo la serata non ha potuto avere lo svolgimento previsto a causa dell'improvviso decesso di una persona anziana, particolarmente nota in paese, che per motivi ancora ignoti ha deciso di porre fine alla sua esistenza terrena, provocando enorme sgomento nell'intera comunità bovalinese. Proprio per rispetto nei suoi confronti e del dolore della famiglia, gli organizzatori hanno deciso di comune accordo d’interrompere, solo dopo alcuni minuti dall'inizio, la manifestazione dando appuntamento ai presenti per un’altra occasione.

A prendere la parola è stata Antonella Muscatello, attivista del gruppo “Noi rimaniamo aperti” che ha esordito dicendo: ”Questa sera siamo ancora riuniti in piazza per manifestare pacificamente e nel rispetto delle norme precauzionali previste, non solo contro la zona rossa in cui è stata relegata la Calabria, ma per tutelare soprattutto il nostro diritto alla salute e a poter lavorare. Finalmente, ieri sera, il Commissario alla sanità Saverio Cotticelli, ha rivelato come stanno in realtà le cose e cioè che fino ad oggi nulla è stato fatto per risollevare le sorti sanitarie della nostra regione. Gravissimo è che ad oggi, nonostante i documenti ufficiali assegnassero alla sua persona il compito di stilare il piano anti-Covid, nessun piano sia stato predisposto e questo, per noi cittadini calabresi, è veramente vergognoso ed insopportabile, visto che anche in Calabria i casi di contagio sono presenti. Questa manifestazione continuerà, abbiamo organizzato a partire dalla prossima settimana la consegna di tutte le schede elettorali e gli F24 relativi al pagamento delle tasse. Oggi i Sindaci sono tutti a Reggio perché hanno organizzato altre manifestazioni, ma noi siamo qui e diciamo che siamo stanchi di sentire sempre le stesse chiacchiere. Entro un mese vogliamo i nostri ospedali attrezzati con personale adeguato che curi tutti le malattie e non solo il Covid, perché non possiamo più essere considerati solo merce di scambio per nessun colore politico. Quindi, la prossima settimana, pubblicheremo su facebok i luoghi dove andremo a consegnare le schede elettorali e gli f24, siamo già collegati con altri Comuni che faranno la stessa identica cosa. In proposito ringrazio i rappresentanti di questi altri Comuni che stasera sono qui con noi. Chiudiamo qui la manifestazione, come accennato all’inizio, per rispetto del nostro concittadino che ci ha lasciati e per la sua famiglia che stasera è avvolta nel dolore”





Pasquale Rosaci