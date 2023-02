Seconda edizione del concorso Giovanil...mente dal titolo E...Mozionando

Seconda edizione del concorso Giovanil…Mente dal sottotitolo E…Mozionando. Parte la seconda edizione del Concorso Giovanil…Mente ideato e organizzato da AIParC Lamezia Terme in collaborazione con la Presidenza del Consiglio del Comune di Lamezia Terme, che quest’anno si avvarrà anche della collaborazione dell’Università telematica Pegaso, Mercatorum e di Lamezia Europa, indirizzato alle scuole secondarie di primo e secondo grado della città di Lamezia e del suo comprensorio. Coinvolgere in maniera attiva i giovani del territorio e renderli protagonisti di cittadinanza attiva è il fine del concorso.

Dato il successo della prima edizione che ha coinvolto nel 2022 le scuole medie inferiori della città di Lamezia Terme e di San Pietro a Maida, gli organizzatori hanno pensato di coinvolgere quest’anno anche le scuole medie superiori ed alcuni Comuni del Lametino. Per poter realizzare al meglio questa seconda edizione è tuttavia necessario il coinvolgimento dell’ufficio tecnico di ogni Comune aderente e la possibilità di realizzare la proposta degli studenti, selezionata da una apposita giuria in cui entra di diritto un membro dell’ufficio tecnico del Comune che dovrà verificare la fattibilità della proposta.

Il concorso infatti che ha come sottotitolo E…Mozionando, intende accogliere le mozioni che avanzeranno gli studenti per rendere il proprio territorio più vivibile. Proposte che possono riguardare situazioni di vario tipo con il fine di valorizzare alcuni luoghi pubblici quali possono essere i parchi, le strade, le piazze, ma anche giardini, monumenti. Gli studenti possono proporre anche intitolazione di strade, vie a personaggi deceduti da almeno dieci anni con opportuna motivazione. Proporre una mozione è dunque il compito dello studente che dovrà far attenzione alla fattibilità della sua proposta.

Quattro i criteri che contribuiranno alla scelta della mozione vincente. Pertinenza rispetto al tema oggetto del Premio scelto tra quelli indicati nel titolo del presente Regolamento (massimo 20 punti); Creatività e originalità del prodotto didattico (massimo 20 punti); Fruibilità e sostenibilità (massimo 20 punti); raccordo con il territorio, fattibilità e realizzabilità, (massimo 40 punti). La Giuria esaminerà i lavori pervenuti e potrà anche prevedere di assegnare premi ex aequo e/o menzioni speciali. Saranno due le proposte vincitrici selezionate dalla giuria che dovranno essere realizzate concretamente: una per ciascun grado di scuola. In uno step precedente la selezione finale alcuni studenti risultati finalisti saranno convocati negli uffici della Presidenza del Consiglio del Comune coinvolto a discutere della loro mozione, sarà presente nel corso della discussione il Presidente del Consiglio comunale nel caso di Lamezia Terme avvocato Giancarlo Nicotera, un membro dell’ufficio tecnico del Comune oltre alla presidente AiparC Lamezia Dora Anna Rocca ed un membro della giuria socio AiparC Lamezia esperto di settore.

Entro il 15 Febbraio le scuole dovranno dare adesione all’indirizzo e mail dell’Associazione: aiparclamezia@gmail.com. Riceveranno dunque nei tempi previsti dal bando che è stato già inviato a tutte le scuole partecipanti il link del modulo Google a cui poter aver accesso per partecipare, e guidati dal docente o dai docenti referenti gli studenti nei tempi previsti dal bando invieranno tramite la piattaforma predisposta la loro mozione utilizzando il modello fac simile indicato dagli organizzatori a cui potranno allegare una o più disegni o illustrazioni o foto che riescano a rendere l’idea progettuale di ciò che si vorrebbe realizzare. Sicuramente un percorso non facile ed una sfida ardua che l’Associazione AIParC Lamezia con la Presidenza del Consiglio comunale lanciano affinché la città possa rispondere in maniera propositiva.