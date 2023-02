Segrega e picchia la figlia ventenne per giorni, arrestato. Sequestered, Beaten Daughter Rescued

L'uomo aveva rinchiuso in camera la figlia ventenne da giorni, picchiandola e privandola di cibo. All'origine della violenza ci sarebbe il rifiuto del padre ad accettare la relazione sentimentale della ragazza

con un giovane italiano, visto come una minaccia per la tradizione culturale e le norme morali della comunità di appartenenza.

La figlia è riuscita a liberarsi e ha denunciato il padre ai carabinieri, che hanno subito intrapreso le indagini e, grazie alla collaborazione della vittima, sono riusciti ad arrestare l'uomo.

La violenza contro le donne e le bambine è un problema globale e purtroppo anche in Italia continua a essere una piaga sociale.

Secondo i dati dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), nel 2021 sono state denunciate oltre 120.000 violenze nei confronti di donne e bambine, con un aumento del 9% rispetto al 2020.

In questo caso specifico, la figlia ha avuto il coraggio di denunciare il padre e di chiedere aiuto alle forze dell'ordine, dimostrando che è possibile uscire da situazioni di violenza e che esiste una rete di supporto per le vittime.

È importante che la società si unisca per combattere questo fenomeno, sensibilizzando la popolazione sull'importanza di riconoscere i segnali di allarme e di denunciare immediatamente ogni forma di violenza. (Ansa)