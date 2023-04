Ammazzati sei soldati e 34 ausiliari civili dell’esercito del Burkina Faso

Sono stati ammazzati sei soldati e 34 ausiliari civili appartenenti all’esercito del Burkina Faso.

Le vittime sono state ammazzate ieri nel bel mezzo di un attacco avvenuto nel nord del paese. L’attacco è stato fatto con ogni probabilità da un gruppo jihadista. L'azione per ora non è stata ancora rivendicata.

Un distaccamento di soldati e volontari per la difesa della patria (Vdp) "è stato bersaglio di un attacco da parte di uomini armati non identificati sabato intorno alle 16, nei pressi del villaggio di Aorema", ha dichiarato in un comunicato il governatorato di Ouahigouya. "La valutazione provvisoria di questo attacco" è di "40 morti, inclusi sei soldati e 34 volontari". (Fonte immaggine mirror)

Davì Massimo