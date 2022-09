Sellia Marina. Sindaco Francesco Mauro: #Finale Europei di Calcio! #NoMaxschermo PERCHÈ?

SELLIA MARINA 10 LUG - In questi giorni sono stato contattato da tanti giovani e tanti sportivi, che mi hanno proposto di poter seguire la Finale del Campionato Europeo di Calcio ITALIA - INGHILTERRA, di domani sera, su maxschermo in piazza!

Anche dai social pervengono richieste in tal senso.

Ebbene, da sportivo e da appassionato di calcio, purtroppo, ritengo di non poter accogliere la richiesta!

La responsabilità di Sindaco, mi suggerisce che, il rischio contagio Covid, nonostante le vaccinazioni, è ancora troppo alto. Le varianti, purtroppo, stanno facendo risalire la curva dei contagi, sia in Italia che in Calabria, specialmente proprio tra i più giovani.

Pensate cosa potrebbe succedere in un luogo, anche all'aperto, ove si radunano migliaia di persone a stretto contatto pronti ad esultare e ad abbracciarsi ad ogni goal!

Basta un niente, un solo contagiato magari asintomatico, per innescare un focolaio Covid che potrebbe coinvolgere tantissime persone.

Personalmente, avverto il peso della responsabilità di TUTELARE PRIORITARIAMENTE LA MIA COMUNITÀ e, in questo periodo in piena stagione estiva, di TUTELARE GLI IMPRENDITORI TURISTICI E LE TANTISSIME PERSONE che hanno scelto Sellia Marina come meta per trascorrere le vacanze.

Basterebbe, infatti, un solo focolaio Covid che, oltre a mettere a rischio la vita delle persone, potrebbe far dichiarare finita la stagione estiva, con conseguenti ingenti danni economici e sociali!

Quindi, se il rischio è elevato, all'euforia di un evento, deve prevalere sempre responsabilità, prudenza e buon senso!

Certo, gli esempi, in tempo di Covid, che ci offre addirittura la TV nazionale con le dirette dalle piazze gremite di tifosi assembrati e, spesso, senza mascherine, non è proprio edificante, anzi, tutt'altro, ritengo essere un pericoloso e imprudente messaggio di "liberi tutti" che potremmo pagare a caro prezzo.

Alla domanda: ma altri Comuni consentono di organizzare l'evento in piazza...., rispondo:

Le scelte fatte da altri colleghi di altri comuni, personalmente le rispetto, perché evidentemente scaturite da valutazioni oggettive, rispetto alle specificità della propria comunità amministrata.

Cari Concittadini, non dimentichiamoci che, fino a poco tempo fa, provenivano al sottoscritto richieste e sollecitazioni quali: "dichiarare zona rossa il Comune", "chiudere le scuole", "fare con urgenza screening antigenico a tutti" e, da ultimo (solo qualche settimana fa), non "trascurare il focolaio del Cas", ecc. ecc. ecc...Cosi come non bisogna dimenticarsi delle vittime del Covid.

Cari selliesi, Amministrare il Comune, certamente non è semplice, ma una peculiarità essenziale che deve avere chi si propone di fare l'amministratore è quella di saper governare i processi con la giusta attenzione, professionalità, freddezza e senso di responsabilità; se si manca di queste peculiarità, meglio dedicarsi ad altro.

Ciò detto, in periodo di emergenza Covid, mi assumo la responsabilità della scelta di NON autorizzare maxschermi in piazza e, nell'occasione INVITO TUTTI VOI COINCITTADINI, a SEGUIRE -CON SPIRITO SPORTIVO E SENSO DI RESPONSABILITÀ- la Finale tra Italia e Inghilterra di domani sera.

In caso di assembramenti (in luoghi chiusi o all'aperto), USARE SEMPRE LA MASCHERINA, RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO ED EVITARE CONTATTI FISICI!

E......Naturalmente #FORZA_ITALIA #FORZA_AZZURRI...con l'augurio che l'11 Luglio, sia una festa per tutti!

Il Sindaco

Ing. Francesco Mauro