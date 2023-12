Sequestrati a Lamezia 50.000 Prodotti per Halloween Non Conformi alle Normative di Sicurezza

A Lamezia, la Guardia di Finanza ha effettuato un intervento di sequestro riguardante cinquantamila prodotti destinati ai festeggiamenti di Halloween.

Questi articoli sono stati ritenuti pericolosi in quanto non conformi agli standard di sicurezza stabiliti dalle leggi europee e nazionali. In particolare, mancavano informazioni essenziali per i consumatori, quali precauzioni d'uso, composizione dei materiali e descrizioni in lingua italiana. Tra gli articoli sequestrati vi erano maschere e decorazioni.

Gli agenti della Guardia di Finanza non solo hanno confiscato la merce considerata pericolosa ma hanno anche denunciato i proprietari dei due negozi in cui tali prodotti erano in vendita. In seguito, durante un'altra operazione in due ulteriori esercizi commerciali, sono state confiscate diverse centinaia di cover per smartphone e portachiavi con marchi contraffatti di note case di moda. Anche in questo caso, i proprietari dei negozi sono stati denunciati e verranno processati dalla Procura della Repubblica di Crotone. (Anaa).