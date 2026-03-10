Sergio Cammariere apre fatti di musica 2026 al Teatro Rendano di Cosenza con un concerto straordinario

Tempo di lettura: ~3 min

Grande apertura nella splendida cornice del Teatro Rendano di Cosenza di Fatti di Musica 2026, la quarantesima edizione del Festival-Premio del Miglior Live d’Autore ideato e diretto da Ruggero Pegna, che assegna ai vari concerti l’oscar del live del celebre maestro orafo calabrese Gerardo Sacco.

Ad avviare la nuova serie di grandi eventi musicali è toccato a Sergio Cammariere con la sua formidabile band, una vera piccola Orchestra composta da Giovanna Famulari al violoncello, Daniele Tittarelli, tromba, Roberto Gervasi, fisarmonica, Luca Bulgarelli, contrabasso, Michele Santoleri, batteria e percussioni. Come previsto dall’ormai storico format del Festival, Il raffinato musicista, cantautore e compositore crotonese, al termine del concerto ha ricevuto dallo stesso promoter, accompagnato sul palcoscenico dall’Assessore Comunale alla Cultura Antonietta Cozza e dall’orafo Gerardo Sacco, il Premio ai Migliori Live d’Autore per il nuovo tour partito proprio dalla Calabria, prodotto da Aldo Mercurio e legato all’album da poco pubblicato, La pioggia che non cade mai. Presente al concerto anche il sindaco di Cosenza Franz Caruso, che ha saluto l’artista prima del concerto.

Nel motivare l’assegnazione del riconoscimento Pegna ha sottolineato la bellezza del live: “E’ un’emozione speciale tagliare il traguardo della 40° edizione del mio festival iniziando con uno dei più virtuosi musicisti italiani, quasi un superstite della migliore scuola cantautorale, artista capace di spaziare dal pop al jazz, dal swing al blues, con incursioni nei ritmi sudamericani e perfino nella musica classica. Un live splendido pieno di poesia all’insegna della musica vera, suonata da musicisti eccezionali che, in tempi di auto-tune e intelligenza artificiale, riporta alla magia dei suoni autentici!”

In circa due ore di concerto Cammariere ha presentato diversi brani del nuovo bellissimo album, da quello che gli dà il titolo, La pioggia che non cade mai, alle dolcissime Come un sogno e Davanti all’infinito. Non sono mancati i suoi successi antologici: l’ incantevole Dalla pace del mare lontano, con dedica al particolare momento storico che stiamo vivendo, ad hit come Cantautore piccolino, Tutto quello che un uomo, il brano sanremese bissato anche con il coro del pubblico, Padre della Notte, eseguito anche in una edizione del concerto di Natale in Vaticano, fino a Libero nell’aria, brano conclusivo. Un concerto imperdibile, prezioso, con brani che oramai fanno della storia della migliore canzone d’autore e musicisti eccezionali. I lunghissimi applausi e la lunga standing ovation finale hanno ulteriormente premiato un artista vero, che porta la musica dal vivo al suo pubblico senza fronzoli e inutili orpelli, ma regala forti emozioni e poesia con il suo pianoforte e compagni di viaggio di rara bravura.

Fatti di Musica proseguirà come al solito in varie location della “Calabria Straordinaria”, il brand regionale degli eventi storicizzati, con numerosi eventi di prestigio: dal 7 al 9 maggio tornerà al Palacalafiore di Reggio anche il colossal Notre Dame De Paris di Riccardo Cocciante, con spettacoli serali e matinée per le scuole. E’ confermata per il 23 e 24 maggio al Rendano di Cosenza anche la prima assoluta di Fortunata di Dio, l’opera sulla vita della mistica calabrese Natuzza Evolo, prodotta e scritte da Pegna insieme al regista Andrea Ortis. Tra i concerti più attesi ci sono quelli di Serena Brancale il 6 giugno nel nuovo Palalamezia di Lamezia Terme e l’8 agosto al Teatro dei Ruderi di Cirella di Diamante. In questa splendida location, per Fatti di Musica Estate arriverà anche Delia il 9 agosto. Altri appuntamenti saranno resi noti a breve. Tutte le informazioni sui vari eventi sono disponibili allo 0968441888, nei siti web ruggeropegna.it, ticketone.it e nelle pagine social del festival.