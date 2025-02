Serie B: Cosenza in crisi, Mister Alvini prova a tenere unito il gruppo (Video)

Serie B: Mister Alvini parla alla vigilia di Cosenza-Carrarese

Alla vigilia della sfida tra Cosenza e Carrarese, Mister Massimiliano Alvini ha incontrato la stampa per fare il punto sulla situazione della squadra e sulle difficoltà incontrate nelle ultime settimane. L'allenatore rossoblù ha ribadito la sua concentrazione totale sul lavoro e sulla partita imminente, consapevole dell'importanza del match per il cammino dei suoi ragazzi in Serie B.

Un gruppo motivato nonostante le difficoltà

Interrogato sul clima all'interno dello spogliatoio, Alvini ha rassicurato tutti: "Sono focalizzato esclusivamente su quello che vogliamo fare in campo. Mi sento forte, concentrato e motivato. La squadra mi trasmette energia, coraggio e voglia di lottare. Se i giocatori non avessero questa determinazione, allora sì che sarebbe un problema".

Il Mister ha poi aggiunto che, nonostante le recenti sconfitte, le prestazioni del Cosenza sono state sempre all'altezza: "Sfido chiunque a dire che meritavamo di perdere con Cittadella e Sampdoria. Certo, ci sono stati errori e dobbiamo migliorare, ma l'impegno e la prestazione

non sono mai mancati".

Difesa e attacco: due aspetti da migliorare

Uno dei problemi evidenziati dai giornalisti riguarda le difficoltà del Cosenza in entrambe le aree di rigore, con un attacco tra i meno prolifici del campionato e una difesa spesso vulnerabile. Alvini ha analizzato la situazione: "Nelle ultime due partite abbiamo subito solo quattro tiri in porta, ma abbiamo preso due gol. Questo è un dato su cui dobbiamo lavorare. Allo stesso tempo, dobbiamo essere più concreti in avanti".

Il sostegno dei tifosi e il mercato

Riguardo al supporto della tifoseria, l'allenatore ha lanciato un appello: "Domani chiedo ai tifosi di venire allo stadio e di sostenere la squadra. Sappiamo che non siamo ancora al sicuro, ma ce la giocheremo con coraggio, determinazione e le nostre idee di gioco".

Sul mercato, Alvini ha sottolineato come sia stato fatto il possibile per rinforzare la squadra: "Sono state prese decisioni ponderate, ma ora dobbiamo lavorare con quello che abbiamo e concentrarci sulla partita di domani".

Come affrontare la Carrarese

Analizzando la sfida contro la Carrarese, Alvini ha evidenziato le difficoltà dell'incontro: "Loro hanno fatto un mercato importante, inserendo sette giocatori di categoria. Sarà una partita da affrontare con intelligenza ed equilibrio, cercando di fare un calcio più verticale".

Le assenze e le scelte di formazione

Infine, un punto sulle defezioni in vista della gara: "Florenzi ha un infortunio alla caviglia ed è fuori. Anche Rizzo Pinna non sarà disponibile per un problema alla spalla. Oltre agli squalificati Garritano e D'Orazio, ci sono stati altri acciacchi in settimana che valuteremo nell'ultimo allenamento".

Una gara fondamentale per la salvezza

Concludendo l'incontro, Mister Alvini ha ribadito l'importanza del match: "Per noi è una partita importantissima. Dobbiamo difendere bene, essere organizzati e affrontare la sfida con il giusto atteggiamento. Il Cosenza crede nella salvezza e lotterà fino alla fine".

Il verdetto finale, come sempre, arriverà dal campo.