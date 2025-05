Penalizzazione Brescia: Serie B stravolta, playout sospesi e nuova classifica

Tempo di lettura: ~3 min

Il caso Brescia sconvolge la Serie B 2024/2025: penalizzazione di 4 punti in arrivo, playout rinviati, nuova classifica con Frosinone salvo. Salernitana e Sampdoria si giocano la permanenza. Tutti i dettagli e cosa succede ora.

La stagione della Serie BKT 2024/2025 si chiude con un vero e proprio colpo di scena. La Lega Serie B, tramite il Comunicato Ufficiale n. 211 del 18 maggio 2025, ha disposto il rinvio a data da destinarsi delle gare di Play-Out, inizialmente previste per il 19 e 26 maggio. Il motivo? Una comunicazione urgente dalla Procura Federale, che segnala la conclusione di indagini su una società — che, secondo fonti certe, sarebbe il Brescia Calcio.

I motivi del rinvio: irregolarità fiscali gravi

Al centro dell’inchiesta c’è una presunta irregolarità nei pagamenti fiscali da parte del club lombardo. Il Brescia, alla scadenza di febbraio, avrebbe dichiarato il versamento di stipendi e contributi utilizzando crediti d’imposta poi rivelatisi inesistenti. Un escamotage che non è sfuggito alla Covisoc, che ha avviato verifiche con l’Agenzia delle Entrate. La risposta, però, è arrivata solo il 16 maggio, svelando l’assenza dei crediti fiscali dichiarati.

Il giorno successivo, la Covisoc ha trasmesso la documentazione alla Procura Figc, che ha immediatamente notificato l’avviso di chiusura delle indagini. Una rapidità record, ma che non è bastata a evitare il caos: i playout in programma tra Salernitana e Frosinone sono stati ufficialmente rinviati e annullati, in attesa della sentenza.

Penalizzazione in arrivo: -4 per il Brescia?

Le prime indiscrezioni parlano di una probabile penalizzazione di 4 punti, che riscriverebbe completamente la classifica. Con questo scenario, il Brescia scivolerebbe al terzultimo posto, condannato alla retrocessione diretta in Serie C, insieme a Cittadella e Cosenza. Invece, Frosinone si salverebbe senza passare dai playout, mentre Salernitana e Sampdoria si sfiderebbero per l’ultimo posto disponibile nella cadetteria, con gara di ritorno prevista all’Arechi.

E adesso? I prossimi passi

Tutto dipenderà dall’udienza di primo grado presso il Tribunale Federale Nazionale, attesa nei prossimi giorni. Se la condanna sarà netta, si procederà senza attendere i ricorsi. Al contrario, se emergeranno margini d’incertezza, le istituzioni sportive potrebbero decidere di posticipare ulteriormente i playout, per evitare nuovi stravolgimenti a giochi fatti.

Non è escluso, infine, che il Brescia abbia utilizzato lo stesso meccanismo anche per la scadenza fiscale di aprile. In tal caso, una seconda penalizzazione potrebbe colpire il club nella stagione 2025/2026.

Un’estate rovente per la Serie B

L'ennesima estate calda per il calcio italiano è già cominciata. Il caso Brescia rischia di avere ripercussioni pesanti non solo sulla stagione in corso, ma anche sulle prossime. La Lega B e la Figc, nel frattempo, tentano di tutelare la regolarità del campionato e la credibilità del sistema, ma il danno di immagine — ancora una volta — è fatto.